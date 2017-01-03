يعتبر مرض الزهايمر هو أحد الأمراض العصر التي انتشرت مؤخرًا في الكثير من بلدان العالم، وهو أحد أسباب الخرف، عادة ما يبدءا ببطء وتزداد الحالة سوءا مع مرور الوقت.

وتتمثل الأعراض الأولية لهذا المرض هو فقدان في الذاكرة تدريجياً، بالإضافة إلى صعوبات في التفكير، ومع تقدم المرض، ويمكن أن تتضمن الأعراض مشاكل في اللغة، وتقلب المزاج.

ويمكن لبعض الأطعمة أن تحمي من خطر الإصابة بهذا المرض الذي يعوق أصحابة في التفكير والاتصال مع الآخرين، لذا قدم موقع « top10homeremedies»بعض الأطعمة التي تساعد في الوقاية من هذا المرض ومنها:

التوت البري

يحتوي التوت البري على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، التي يمكن أن تحمي الدماغ من التلف، كما أنها تحمي الجسم من مركبات الحديد الضارة التي يمكن أن تسبب الأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر والتصلب المتعدد والشلل الرعاش.

اللفت

يحافظ اللفت على القدرات العقلية للإنسان، مما يجعله ابرز احد الأطعمة التي تحد من خطر الإصابة بمرض «الزهايمر».

وأظهرت دراسة حديثة نشرت في دورية الأكاديمية الوطنية للعلوم، أن اللفت مصدر غذائي غني بفيتامين B12، وهو أمر مهم للصحة الإدراكية .

الشاي الأخضر

فشرب كوبين من الشاي الأخضر يومياً كفيلة لحمايتك من خطر الاصابة بمرض الزهايمر، حيث أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن الشاي الأخضر يساعد حماية المخ من خطر الشيخوخة ويقلل من الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر.

القرفة

تعتبر القرفة أحد التوابل الشعبية والمعروفة لدي الكثير من بلدان العالم، والتي يمكن أن تساعد في الحد من التهاب الدماغ الذي يمكن أن يسبب مشاكل الذاكرة.

حتى استنشاق رائحة القرفة يمكن أن تعزز العمليات المعرفية، بالإضافة إلى تحسين وظائف المخ المتصلة بالانتباه والذاكرة والاعتراف الظاهري، والذاكرة العاملة وسرعة البصرية والحركية.

الكركم

يأتي في المرتبة الخمسة «الكركم» ضمن أفضل الاطعمه التي تساعد في الوقاية من خطر الاصابة بمرض الزهايمر، نظرًا لاحتوائه على مركب يسمى «الكركمين» لديه خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي تعود بالنفع على صحة الدماغ. كما أن الكركم يساعد على التخلص من تراكم الترسبات في الدماغ، بالاضافة الى تحسين تدفق الأوكسجين للمخ، وهذا بدوره يمنع أو يبطئ تقدم مرض الزهايمر.