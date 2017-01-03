قالت شركة سبيس إكس يوم الاثنين إنها تخطط لاستئناف إطلاق صواريخ في الفضاء الأسبوع المقبل عقب تحقيق في سبب اندلاع حريق في أحد الصواريخ على منصة الإطلاق قبل أربعة أشهر.

وقالت الشركة في بيان إنها تتوقع إطلاق صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج بولاية كاليفورنيا في الثامن من يناير كانون الثاني لوضع عشرة أقمار صناعية في الفضاء لصالح شركة إريديوم للاتصالات.

وعلقت سبيس إكس الرحلات بعد اندلاع حريق في أحد صواريخها في الأول من سبتمبر أيلول خلال تزويده بالوقود في تجربة روتينية قبل إطلاقه من مركز كيب كنافيرال التابع لوزارة الدفاع الأمريكية في فلوريدا.

ودمر الحادث الصاروخ الذي تبلغ قيمته 62 مليون دولار وصاروخ اتصالات قيمته 200 مليون دولار.

وكانت واقعة الأول من سبتمبر أيلول ثاني حادثة تشهدها سبيس إكس في 29 رحلة للصاروخ فالكون 9.

ولدى الشركة المملوكة لرائد الأعمال إيلون ماسك قائمة بأكثر من 70 مهمة لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وزبائن تجاريين تقدر قيمتها بأكثر من عشرة مليارات دولار. وتوصل تحقيق الشركة إلى أن الحريق اندلع بسبب مشكلة في نظام التزود بالوقود.