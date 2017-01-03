أفادت شبكة «الحياة الصحية» أن المرة الأولى، التي يسمح فيها للرضيع بتذوق طعام الأطفال، تعتمد على المستوى الفردي لنموه.

ونصحت الشبكة الألمانية الآباء بضرورة ملاحظة العلامات الدالة على نموه، واستعداده لتناول طعام الرضع، والتي يمكن أن تكون من خلال الجلوس في وضع مستقيم والقدرة على الحفاظ على ثبات الرأس بنفسه.

بالإضافة إلى قيام الرضيع بفتح فمه عند اقتراب الملعقة منه، علاوة على أنه لم يعد يدفع الطعام بلسانه خارج فمه، كما أنه يهتم بمراقبة الأبوين وأشقائه أثناء الطعام.

ويستطيع معظم الرضع في عمر 5 إلى 6 أشهر تناول طعام المخصص لهم، وحذرت شبكة «الحياة الصحية» من البدء في تغذية الرضع قبل الشهر الخامس، لعدم تطور الكلى والجهاز الهضمي بالشكل الكافي لهضم الطعام، ومن الأمور المهمة أن تكون الأطعمة تكميلية فقط إلى جانب الرضاعة الطبيعية أو زجاجة الرضاعة، ويمكن أن تحل التغذية محل زجاجة الرضاعة تدريجياً.