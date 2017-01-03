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رقم الخبر: 184040 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 14:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران وألمانیا.. دراسة العوامل البیئیة المؤثرة للخلیج الفارسي

إيران وألمانیا.. دراسة العوامل البیئیة المؤثرة للخلیج الفارسي

ستقوم إيران وألمانيا بتعزیز التعاون من خلال إقامة أول ورشة عمل تعلیمیة لدراسة العوامل البیئیة المؤثرة علی الوحدة الأحیائیة في شواطئ الخلیج الفارسي.

وتم تشکیل صندوق الدعم للباحثین والمتقنین ومؤسسة الدراسات الألمانية في إطار تطویر الدبلوماسیة العلمیة.

وهذه یعتبر أول ورشة العمل التعلیمیة والتعاون بین المرکزين جراء توقیع مذکرة تفاهم موقعة في العام الماضي. وستقام ورشة العمل المشترکة في جزیرة کیش جنوب إيران غضون 9 إلی  12ینایر/کانون الثاني الحالي ویشارك فیها 15 متخصصا وأستاذا ألمانیا و20 متخصصا إيرانیا من مختلف الجامعات المحلیة.

والهدف من عقد الورشة یکمن في تقدیم المکاسب العلمیة المعنیة وتوفیر فرصة لتبادل وتصمیم المشاریع البحثیة المشترکة بین علماء البلدین.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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