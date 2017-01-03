حظي أنيميشن «سانتا كلوز قادم إلى الشرق» للمخرج الايراني حميد حقاني بإقبال جماهيري واسع خلال عرضه في مهرجان عمار الشعبي السابع للأفلام.

ويعتبر الأنيميشن أحدث عمل فني في مجال الرسوم المتحركة من إنتاج بيت الانيميشن للثورة الإسلامية الذي تولى المخرج حقاني نفسه عملية التجسيد والتركيب الكمبيوتري وقام الفنان محمد خير أنديش بتصميم شخصياته ولوكيشن العمل وصنع محمد علي اريسيان التماثيل والدمي للعمل كما أنجزت ليلا شعباني عملية تحريك رسوم لهذا العمل الأنمي.

وقد انطلق المهرجان أعماله منذ عدة أيام وتمكن من جذب الكثير من عشاق السينما نحوه ونجح الأنيميشن القصير «سانتا كلوز قادم إلى الشرق» الذي اختير ضمن الأعمال المختارة للمهرجان في ترحيب الجمهور بالعمل.