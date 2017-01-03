بالرغم من إن عام 2016 لم یكن عاماً جیداً من الناحیة السیاسیة بخاصة الحروب والاغتیالات ولكن صدرت في هذا العام كتب جیدة واخرجت أفلام جیدة أقتبست منها، افلام مثل «كینز» و«الدخول» و«الحب والصداقة» و«ملكه كاتوره».

وذكر موقع لیت هوب انه في عالم الادب وبعد مطالعة كتاب جید نأمل خیراً في مشاهدة فیلم سینمائي مقتبس عن روایة هذا الكتاب وهناك الكثیر من الافلام التي أقتبست من الروایات.

«العبد» استنادا إلى كتاب Fingersmith «سارة ووترز»: من النادر إصدار عمل سینمائي مستخرج من قصة في كتاب ما یكون أفضل من الروایة نفسها رغم ان الفیلم یقدم صوراً وكلاماً للقصة ولكن الكتاب یقدم شرحاً أكثر للقاریء حیث بإمكانه تعریف شخص ما في جمل معدودة وبشكل غیر مباشر.

«الدخول» وفقاٌ لروایة «قصة حياتك» بقلم «تيد تشيانغ»: إنضم الناس علی مدى الأسابيع القليلة الماضية الی وجهه نظر «أليسا روزنبرغ» في صحيفة «واشنطن بوست» التي ذكرت بأن كتاب «الدخول» هو الكتاب الوحيد الذي جعلني أشعر بتحسن حالتي بعد الانتخابات الاخیرة.

«الحب والصداقة» المأخوذ عن قصة «السیدة سوزان» بقلم «جين أوستن»: لم يكن أحد يعرف بأنه لم تجر لحد الان أیة عملیة اقتباس لروایات وقصص الكاتبة الانجلیزية «جين أوستن» والتي كتبت علی شكل رسالة. لقد كان اقتباس «ويت ستیلمان» أكثر من رائع.

فیلم «ملكة كاتوه» المأخوذ عن قصة «ملكة كاتوره» بقلم تیم كروسرز: كتب «تیم كروسرز» قصة لعبقري في لعبة الشطرنج في منطقة «كاتوه» الاوغندیة عام 2012

هذه القصص الاربع جدیرة بالمطالعة والمشاهدة. ومن الطبیعي وجود كتب اخری مماثلة مثل «للحزن أجنحة» بقلم «ماكس بورتر»، «نقابة القنابل الصغيرة» بقلم «كاران ماهاجان»، و«سوف تعرفني» بقلم «ميغان أبوت».