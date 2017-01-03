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رقم الخبر: 184029 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 14:49 الاقسام: ثقافة وفن  
التشيك تستضيف مهرجاناً للافلام الايرانية

التشيك تستضيف مهرجاناً للافلام الايرانية

سيشارك الفيلم الوثائقي الايراني «السيد العاطل عن العمل» (آقاي بيكار) للمخرج علي همراز في الدورة السادسة لمهرجان الافلام الايرانية في التشيك.

وستقام الدورة السادسة لمهرجان الافلام الايرانية في التشيك في الفترة بين 10 حتى 15 من كانون الثاني/ يناير، وستعرض الافلام الايرانية في مدن براغ وبرنو وبراتسلافا، وسيكون فيلم «السيد العاطل عن العمل» احد الافلام التي ستعرض على الجمهور التشيكي.

والافلام التي ستعرض في المهرجان الى جانب «السيد العاطل عن العمل» هي: «احلام الفجر» (رؤياهاي دم صبح) و«تقرير مينا» (كزارش مينا) و«سونيتا».

ويسلط المخرج همراز الاضواء في فيلمه على تأثيرات البطالة على الحياة والمكانة الاجتماعية وعلاقات افراد المجتمع ببعض عم، وسبق له ان حصل على الدرع الفيروزجي لأفضل مخرج وثائقيات عن الفيلم في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان سينما الحقيقة الدولي عام 2016.

وقد عرض فيلم «السيد العاطل عن العمل» عرضا عاماً في عام 2016.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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