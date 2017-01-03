أعلن أمين مهرجان «كتاب رسوم الكارتون» والذي یقام كل سنتین مرة في ايران بأن رسوم الكاریكاتیر تعتبر من أكثر الأدوات فعالية في تعزيز ثقافة القراءة وقال ان المكانة الممیزة للكاريكاتير في إيران تضخ قدرة هائلة لتعزيز ثقافة المطالعة في البلاد مشيرا الى وصول أعمال 800 رسام كاریكاتیر من 53 بلداً في العالم الی الامانة العامة للمهرجان.

وذكرت العلاقات العامة لمؤسسة المكتبات العامة في البلاد بأن امین المهرجان الثالث «كتاب رسوم الكارتون» والذي یقام كل سنتین، سید مهدي شجاعي طباطبائي نوه بأهمیة ترویج المطالعة والقراءة بإعتبارها ضرورة ملحة في المجتمع وقال بأن الكاریكاتیر یعتبر بدوره من أكثر العوامل تأثیراً في ترویج ثقافة المطالعة لسهولة فهمه ودركه في العالم مشیدا بمشاركة رسامي الكاریكاتیر الایرانیین في المهرجانات الدولیة وفوزهم بجائزتین دولیتین في كل عشرة أیام.

كما أعرب طباطبائي عن تقدیره لمؤسسة المكتبات العامة في البلاد لإقامتها هذا المهرجان وكذلك اهتمامها بالمكانة الممتازة التي وصل الیها الكاریكاتیر في ایران.

وأشار طباطبائي الی إقامة أول مهرجان لكتاب رسوم الكارتون في ایران عام 2010 والمهرجان الثاني عام 2014 وقال بأن المهرجان الاول شهد مشاركة رسامي الكاریكاتیر من 53 بلداً في العالم فیما وصل عدد هذه البلدان في المهرجان الثاني الی 64 بلداً.

وأضاف مدیر بیت الكاریكاتیر الایراني الی موقع مهرجان كتاب رسوم الكارتون الایراني من بین سائر المهرجانات الدولیة التخصصیة وقال بأن هذا المهرجان یحظی بمكانة ممیزة في العالم.

وأشار الى وجود عدد من الأطر والمعايير في اقامة المهرجانات والمسابقات الدولیة التي تشرف عليها هيئات دولية، مثل (FECO) أو اتحاد رسامي الكاريكاتير الأوروبي الذي تمنح شهادات من واحد الی خمسة نجوم لمثل هذه المهرجانات. وقد كان نصیب مهرجان كتاب الكارتون الایراني خمسة نجوم.

وشرح طباطبائي عملیة إقامة هذا المهرجان وقال بأن المهرجان الثاني والذي عقد في الصیف الماضي وجه دعوة بعشر لغات وعلی موقعه الالكتروني booktoon.ir وبدأ بمراسلة كبار رسامي الكاریكاتیر في العالم بهذا الخصوص.

وتطرق شجاعي طباطبائي الی مشاركة الفنانین من الصین في المهرجانات الدولیة في مجال رسوم الكاریكاتیر وقال بأن مهرجان كتاب رسوم الكارتون اقام علاقات متینة مع نظیره الصیني حیث سیشارك عدد كبیر من الفنانین الصینیین في المهرجان القادم الامر الذي سیظفي میزة نوعیة على مهرجان كتاب الكارتون في ایران فیما سیعمل المشرفون علی هذا المهرجان الثقافي على تعریفه وبأحسن وجه للعالم.

وأعتبر طباطبائي مشاركة رسامي ایران في هذا المهرجان بأنها مشاركة نشطة وقویة بحیث قارب عدد الفنانین الایرانیین الذین شاركوا في هذا المهرجان عدد نظرائهم الاجانب وقال بتمدید مهلة ارسال أعمال الفنانین من سائر أنحاء العالم الی الامانة العامة للمهرجان حتی 19 كانون الثاني مع عرض أعمال المهرجان في المناطق والاماكن العامة والشعبیة في البلاد بخاصة في المكتبات وكذلك انتخاب ملصق خاص للمهرجان.

وأكد طباطبائي علی مشاركة سائر المؤسسات العامة والتي تتعامل مع الفن والثقافة في هذه التظاهرة الثقافیة والفنیة مع السعي لإقامة هذا المهرجان في خارج البلاد وقال بأن المهرجان خصص جوائز بمبلغ 2000 دولار و1500 دولار و1000 دولار للفائزین الاوائل مع تقدیم درع المهرجان وشهادات تقدیر وجوائز بقیمة 500 دولار لخمسة أعمال ممیزة.