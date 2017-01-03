أعلن مدير عام المتحف الوطني «جبرئيل نوكنده» عن إزاحة الستار عن الحمولة التاريخية المستردة من ایطالیا قبل 3 اشهر وبعد مضي 9 سنوات.

وقال أنه تم الثلاثاء إزاحة الستار عن القطع الأثرية الإيرانية التي تم استردادها من ايطاليا في المتحف الوطني الإيراني.

ويمكن للأشخاص تفقد هذه القطع إعتبارا من اليوم وحتی 11 فبراير المقبل في المتحف الوطني.

وتعتبر هذه الحمولة التاریخیة، الثالثة التي تم استردادها إلی إیران.