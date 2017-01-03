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رقم الخبر: 184022 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 14:47 الاقسام: ثقافة وفن  
طهران تستضیف رواة القصة المميزين من الخارج والداخل

طهران تستضیف رواة القصة المميزين من الخارج والداخل

سیستضیف مركز الإبداع الثقافي والفني بمعهد الابداع الفكري للأطفال والاحداث بطهران 57 راويا للقصة من ایران والخارج وذلك من 15 فبراير وحتی 19 منه.

وذكرت العلاقات العامة والشؤون الدولیة للمركز بأن المهرجان الدولي التاسع عشر لرواة القصة سیعمل وخلال خمسة أیام علی دراسة الاعمال المقدمة الیه في ستة أقسام حیث أضیف إلیه قسمین هما القسم العام وقسم الاحداث.

وبالاعلان عن أسماء المنتخبین لمختلف الاقسام مثل المربین والقسم الحر وقسم الاحداث والقسم العام والقسم الرضوي وقسم الاجداد والجدات الذین قدموا قصصاً حول مواضیع تعلیمیة وتربویة وكذلك الحیاة علی النمط الایراني الاسلامي فإن الخطوة الاولی لإقامة هذا المهرجان قد تمت.     

هذا وسیكون بالامكان لرواة القصص الاجنبیة المشاركة في هذا المهرجان والمنافسة مع سائر رواة القصة من ایران.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالة الانباء للكتاب
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