*كان حنظلة النابض بالثورة الفلسطينية مخلوقا وُلِد من رحم الإبداع، ليرتبط ارتباطا عضويا بالسياسة، والمقاومة، والتاريخ، والثقافة. هذا الفعل الثوري اختفى كما اختفى أدب المقاومة عن الساحة الثقافية والسياسية معا ولم يتبق منهما سوى مراثي الشهداء

عام منصرم ينهي أيامه الكبيسة بحدث يبدو تاريخيا، وهو القرار الأممي المناهض للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، قرار ٢٣٣٤ لمجلس الأمن الذي يطالب إسرائيل وبأغلبية ساحقة بوقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية .

وقبل أن أضع نقطة وأبدأ من أول السطر، قفز في ذهني ذاك الطفل ذو السنوات العشر، ابن رجل من رجال الشمس، الثابت والمتحرك في الضمير الإنساني، الكائن الافتراضي الذي يلعب الكاراتيه، ويغني بالعربية، الذي رغم الألوان الرمادية التي تحيط به إلا أن النور بداخله نافذة مفتوحة بلا زجاج.

إنه ) ناجي العلي) ابن الثقافة العربية البصرية المرتبط بالضمير الإنساني وبواقع الصراع العربي الصهيوني، إنه الشاهد الإسطوري على العصر الذي لا يموت، نعم طفل بلا صفحة وجه وبملامح موجزة، يناقش بالعربية، ويبشر بالثورة، ولا يهادن ولا يستسلم.

هل سيقرر حنظلة العودة مجددا لفلسطين؟

وسألت نفسي سؤالا: هل وفقا لهذا القرار الأممي سيدير حنظلة وجهه؟ وهل سيقرر العودة مجددا لفلسطين، بعدما رحل عنها منذ أكثر من أربعين عاما؟ وكيف سيرى الحدث ولطائفه، وطرائفه؟

ولإنني أعلم حنظلة جيدا، وقرأت سيرته التي تتقاطع مع مسيرة الوطن المغتصب، أعلم انه يرفض السلام المجرد من الحقوق، وأنه ليس سوى فعل للمقاومة، ومواطن ضد الأنظمة المزورة.

لذا سأرصد الحدث كيفما يراه حنظلة رمز المقاومة الفلسطينية:

أولا: القرار رغم أنه أوقف الاستيطان إلا أن الاحتلال قائم، والصراع يؤذن بالشر المحدق بالعرب من جميع الجهات.

خاصة في ظل أن الاسرائليين يعتبرون انتخاب ترامب فرصة للبناء الاستيطاني، وإنها ترى القرار مخزيا من إدارة أوباما، التي فشلت في حمايتها.

وبعيدا عن الأنباء المتراكمة، والخفافيش التي وراء الصحف، والخيانات التي صارت وجهه نظر، فإن القرار ليس عصمة ولن يكون، ففي الزمن الذي يتسيد فيه الغباء ممزوجا بالطائفية، والوحشية، تصبح الألاعيب ممكنة، والفرص سانحة، والعصابة جاهزة لأي عمل. نعم ما زالت فلسطين حيزا جغرافيا غير آمن، لذا مازالت أيدي حنظلة معقودة.

ثانيا: اختفاء فعل المقاومة وأدبياته ويظل صوت حنظلة باقيا لا يهادن أبدا

في عودة على ذي بدء، كان حنظلة النابض بالثورة مخلوقا وُلِد من رحم الإبداع، ليرتبط ارتباطا عضويا بالسياسة، والمقاومة، والتاريخ، والثقافة. هذا الفعل الثوري اختفى كما اختفى أدب المقاومة عن الساحة الثقافية والسياسية معا ولم يتبق منهما سوى مراثي الشهداء.

ولماذا اختفت ممارسة أنشطة المقاومة كرسوم ناجي، التي أخرجت الرسم الساخر العربي من مجرد ملهاة وكوميديا، إلى صرخة، وألم، وتحريض، وثورة على طريقة إيبدو .

فأين الْيَوْمَ ثقافة الموقف والتخيل والصورة، ذلك المنطوق الحي؟ الذي يستهدف وعيا اجتماعيا، ويبحث عن سبل لتحقيق الهدف. لماذا نسي الجميع أن الفن وحده هو من يقول الحقيقة، من وجع وعذاب، وتشريد، ويأس، وحده من ينير ظلمة الأوقات العصيبة هكذا استطاع حنظلة ان يحمل روح المبدع الحر المتمرد، ليبدأ مشواره من مخيم عين الحلوة إلى الكويت إلى لندن لتنتهي حياة ناجي الذي طالما جهر بصوته بمسدس كاتم للصوت، ويظل صوت حنظلة باقيا لا يهادن أبدا.

فمن قال إن الإرادة الفلسطنية والفعل الثوري مرهون بقرار سياسي أو أممي، انه ببساطة مرهون بالوعي والمناخ الثقافي الذي أنتج قصيدة المقاومة الفلسطينية التي تشابكت مع الخط السياسي، والتي جعلت سفاح شاتيلا يشعر بخطورة درويش .

أين البعد التاريخي الثقافي الملحمي للمقاومة؟

فأين البعد التاريخي الثقافي الملحمي للمقاومة؟ وأين الأدب الذي يتجاوز المحن؟ ولماذا اختفى الفعل الحضاري الكوني الأكبر المتجاوز كل الحدود الضيقة؟

ثقافة السلطة هي ذلك الشبح الأسود الذي قضى على سلطة الثقافة ليزيد الواقع السياسي المتشرذم واقعا ثقافيا مهمشا، فحتى تعود ممارسات المقاومة على أمة اقرأ أن تقرا وتبدأ بفضائحها أولا، فقرار الأمم المتحدة ذاك التاريخي، لا أراه محفّزا لعودة حنظلة، ولا دافعا له لفك تشابك يديه، فما زال يرنو لفلسطين على البعد حسرة وألم .