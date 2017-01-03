وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أمل أن يكون اجتماع أستانة ناجحاً.

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.

وقيّم الوزيران تنفيذ الاتفاق وتشاورا حول ظروف المرحلة المقبلة وأجواء الحوار السياسي المزمع عقده في أستانة.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع في 31 كانون الأول/ديسمبر مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي أمل أن يكون اجتماع آستانة ناجحاً لكي يتوصل المتحاورون الى رسم خارطة للحل.

وقال قاسمي إن الحديث عن تقسيم سوريا بين روسيا وايران والسعودية «كلام سخيف» مؤكداً ضرورة حفظ وحدة الأراضي السورية، «لن نسمح بتحويل سوريا إلى دائرة نفوذ للدول الأخرى وحتى إيران».