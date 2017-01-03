القوات الأمنية العراقية تصدّ هجوماً لمسلحي داعش عند طريق بيجي- الموصل، والحشد الشعبي يقول إن ما تم قتله خلال عمليات شمال بيجي بلغ 50 مسلحاً من تنظيم داعش، بالتزامن مع دخول القوات العراقية الحيّ الصناعي ضمن المحور الشرقي للموصل.

افاد مراسل الميادين بدخول القوات العراقية الحي الصناعي ضمن المحور الشرقي للموصل.

وأحبطت القوات الأمنية العراقية هجوماً لمسلحي داعش عند طريق بيجي- الموصل شمال محافظة صلاح الدين انطلاقا من مرتفعات مكحول شمال المحافظة.

وبدأ الهجوم بتفجير ثلاث سيارات مفخخة تلاها استهداف الطريق العام لبيجي بقذائف المورتر في عملية تهدف لقطع طريق الإمداد العسكري للقوات العراقية والمؤدي إلى عمليات الموصل.

وأحبطت قوات الحشد الشعبي احبطت الهجوم وأرسلت لها قوات إسناد من محاور شمال صلاح الدين ومن العاصمة العراقية بغداد في معركة انتهت بإعادة السيطرة على الطريق ومقتل خمسين مسلحاً من التنظيم واعادة انتشار القطعات العسكرية الماسكة للأرض بالتنسيق مع أبناء العشائر.

وأعلن الحشد الشعبي ان ما تم قتله خلال عمليات شمال بيجي بلغ 50 مسلحاً من تنظيم داعش.

وكانت قوات الحشد الشعبي (سرايا السلام) والقوات الأمنية تمكنت، مساء الاثنين، من قتل انتحاريين ثلاثة هاجموا مركز شرطة المتوكل بمدينة سامراء والسيطرة على الموقف في المدينة.

وقالت مصادر للميادين إن الوضع حسم في سامراء والقوات الأمنية تجري مسحاً أمنياً لمحيط المركزين الذين هوجما من قبل داعش، كما حررت 4 عناصر أمن كانوا محتجزين خلال المواجهات.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة الدفاع البريطانية مقتل جندي بريطاني من الكتيبة الثانية فوج دوق لانكستر بحادث غير قتالي في التاجي شمال بغداد.