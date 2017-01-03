  • الثلاثاء ٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184002 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 12:47 الاقسام: عربيات  
القوات العراقية تدخل الحيّ الصناعي ضمن المحور الشرقي للموصل

القوات العراقية تدخل الحيّ الصناعي ضمن المحور الشرقي للموصل

القوات الأمنية العراقية تصدّ هجوماً لمسلحي داعش عند طريق بيجي- الموصل، والحشد الشعبي يقول إن ما تم قتله خلال عمليات شمال بيجي بلغ 50 مسلحاً من تنظيم داعش، بالتزامن مع دخول القوات العراقية الحيّ الصناعي ضمن المحور الشرقي للموصل.

افاد مراسل الميادين بدخول القوات العراقية الحي الصناعي ضمن المحور الشرقي للموصل.

وأحبطت القوات الأمنية العراقية هجوماً لمسلحي داعش عند طريق بيجي- الموصل شمال محافظة صلاح الدين انطلاقا من مرتفعات مكحول شمال المحافظة.

وبدأ الهجوم بتفجير ثلاث سيارات مفخخة تلاها استهداف الطريق العام لبيجي بقذائف المورتر في عملية تهدف لقطع طريق الإمداد العسكري للقوات العراقية والمؤدي إلى عمليات الموصل.

وأحبطت قوات الحشد الشعبي احبطت الهجوم وأرسلت لها قوات إسناد من محاور شمال صلاح الدين ومن العاصمة العراقية بغداد في معركة انتهت بإعادة السيطرة على الطريق ومقتل خمسين مسلحاً من التنظيم واعادة انتشار القطعات العسكرية الماسكة للأرض بالتنسيق مع أبناء العشائر.

وأعلن الحشد الشعبي ان ما تم قتله خلال عمليات شمال بيجي بلغ 50 مسلحاً من تنظيم داعش.

وكانت قوات الحشد الشعبي (سرايا السلام) والقوات الأمنية تمكنت، مساء الاثنين، من قتل انتحاريين ثلاثة  هاجموا مركز شرطة المتوكل بمدينة سامراء والسيطرة على الموقف في المدينة.

وقالت مصادر للميادين إن الوضع حسم في سامراء والقوات الأمنية تجري مسحاً أمنياً لمحيط المركزين الذين هوجما من قبل داعش، كما حررت 4 عناصر أمن كانوا محتجزين خلال المواجهات.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة الدفاع البريطانية مقتل جندي بريطاني من الكتيبة الثانية فوج دوق لانكستر بحادث غير قتالي في التاجي شمال بغداد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / الميادين
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0703 sec