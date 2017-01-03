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رقم الخبر: 184001 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 12:43 الاقسام: محليات  
لاريجاني يستقبل نوري المالكي

لاريجاني يستقبل نوري المالكي

استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني اليوم الثلاثاء نائب الرئيس العراقي نوري المالكي.

واكد الطرفان في هذا اللقاء على ترسيخ العلاقات الثنائية وبحثا آخر التطورات في المنطقة.
ووصل نائب الرئيس العراقي نوري المالكي يوم الأحد إلى طهران في زيارة تستغرق أربعة أيام ليلتقي بالمسؤولين الإيرانيين.
و كان نوري المالكي رئيسا للوزراء في العراق في الفترة من 2006 حتى 2014.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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