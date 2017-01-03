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رقم الخبر: 184000 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 12:43 الاقسام: عربيات  
الاحتلال يعتقل 38 فلسطينيا في الضفة ويزعم مصادرة سلاح ومبالغ مالية
استهدفت أطفالًا وأسرى محررين ..

الاحتلال يعتقل 38 فلسطينيا في الضفة ويزعم مصادرة سلاح ومبالغ مالية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 38 فلسطينيًا، بينهم أطفال وأسرى محررون.

وادعى جيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت 34 فلسطينيا في الضفة الغربية، ممن وصفهم بـ "المطلوبين"، زاعمًا مصادرة آلاف الشواكل (عملة الكيان الإسرائيلي) التي تستخدم لتمويل "نشاطات إرهابية" (المقاومة)، خلال عمليات المداهمة والاقتحامات الواسعة التي نفذها.
فإن الاعتقالات في الضفة، تجاوزت ما أعلنه الاحتلال، وتوزعت على النحو التالي: 10 من محافظة نابلس (شمالًا)، 9 من محافظة بيت لحم (جنوبًا)، 8 من محافظة رام الله (وسط)، 6 من محافظة الخليل (جنوبًا)، 4 من قلقيلية (شمالًا)، 1 من جنين (شمالًا).
وتركزت الاعتقالات في محافظة نابلس في مخيم بلاطة للاجئين، حيث طالت 8 شبان فلسطينيين بينهم 3 أسرى محررين هم: محمد شرايعة، نمر الهندي، وأُسيد ريحان، في حين ادعى جيش الاحتلال مصادرته قطعة سلاح وكمية من الذخيرة خلال مداهماته للمنازل بالمخيم.
أما الاعتقالات التي شنها جيش الاحتلال في محافظة بيت لحم، فتركزت في بلدة بيت فجار، التي سجل فيها اعتقال 7 أطفال هم: أسامة عبد ربه ثوابتة (14 عامًا)، محمد وليد ثوابتة (15 عامًا)، أحمد جهاد ثوابتة (16 عامًا)، نور نصر ثوابتة (16 عامًا)، أحمد محمود طقاطقة (16 عامًا)، خالد محمد طقاطقة (15 عامًا)، وبلال شاهر ديرية (15 عامًا).
وبخصوص الاعتقالات التي شنها جيش الاحتلال في محافظة رام الله، فسجلت 5 حالات في بلدة سلواد بينهم 4 من عائلة واحدة، بينهم شقيقان هما: أيمن و خليل مرعي حامد، بالإضافة لـ: محمد عبد الناصر حامد، جهاد حامد، وعوني فارس.
وفي محافظة الخليل، سجل اعتقال الشقيقين صايل عبد المهدي زيدات، وشقيقه زياد، رزق خليل طميزي، غسان عبد العظيم القيسي، مراد أحمد النواجعة، وعلى صابر الجعبري، في عمليات مداهمة طالت منازل المعتقلين – آنفي الذكر – بالإضافة لذوي الشهداء إيهاب مسودة، فايز زيادات، ومحمود أبو فنونة.
وذكرت مصادر إعلامية أن الاعتقالات التي سجلت في محافظة قلقيلية طالت أربعة من نشطاء حركة حماس، في حين زعم جيش الاحتلال، عثوره على آلاف الشواكل التي تستخدم لتمويل "نشاطات إرهابية"، خلال عمليات المداهمة الواسعة التي نفذها.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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