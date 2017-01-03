كتب جمع من العلماء الأمريكيين بمن فيهم الفائزين بجائزة نوبل للسلام والمستشارين السابقين في البيت الأبيض والمتخصصين في إنتاج الأسلحة النووية، كتبوا رسالة الى الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» دعوه فيها الى الإلتزام بالإتفاق النووي مع إيران.

وحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية فقد وصف هؤلاء الاتفاق النووي «خطة العمل المشترك الشاملة» بأنه «رصيد استراتيجي لأمريكا» مطالبين ترامب بالحافظ عليه.

وتأتي هذه الرسالة بمبادرة من «ريتشارد لورانس غارفين» عالم الفيزياء الأمريكي البالغ من العمر 88 عاما والذي يعتبر أول مصمم للقنبلة الهيدروجينية.

وكان 29 شخصا من الموقعين على هذه الرسالة قد كتبوا في أغسطس/آب عام 2015 رسالة مماثلة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما أشادوا فيها بالإتفاق النووي بين إيران و مجموعة 5+1.