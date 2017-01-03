والتقى 'سلمان الجميلي وزير التخطيط ووزير التجارة وكالة، الوفد الاقتصادي الايراني الذي يزور العراق برئاسة وكيل وزير الصناعة، اذ يضم ممثلي القطاع الخاص الايراني وغرفة التجارة العراقية الايرانية المشتركة'.

واشار الجميلي خلال اللقاء الي' وجود رغبة عراقية لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع جمهورية ايران الاسلامية واستكمال المباحثات التي انطلقت في طهران قبل عدة اشهر والوصول الي نتائج ايجابية تسهم في تطوير وتنمية العلاقة بين البلدين الجارين'.

واضاف ان' المباحثات مع الوفد الاقتصادي الايراني تضمنت ثلاث محاور رئيسة ابرزها موضوع التعرفة الكمركية بين البلدين وهذا يقع في صلب اختصاصات الحكومة والبرلمان وتحتاج الى قرارات سياسية لتقديم مسودة قانون الي البرلمان للمصادقة عليه والامر الثاني في المباحثات تناول التقييس والسيطرة النوعية وضرورة ان يتم قبول البضائع الايرانية من خلال المواصفات العراقية بعد ان يتم الاتفاق حول اليات العمل بتلك المواصفات مع اجهزة التقيس الايرانية'.

واضاف انه' لدينا مفاوضات في هذا الجانب بدأت منذ العام الماضي ونسعى للمضي فيها وصولا لاتفاق بين الطرفين'، مؤكدا بان' العراق يعتمد علي جهاز التقيس والسيطرة النوعية في جميع الفحوصات وهذا الجهاز كان قادرا علي تنفيذ عمليات الفحص قبل عام 2003 بوجود ثلاث منافذ حدودية'.

ولفت الي' استحداث 23 منفذا جديدا، وهذا يحتاج الي قدرات اكبر الامر الذي جعل العراق يتعاقد مع شركات عالمية فاحصة خلال الاعوام الماضية وهناك توجه لتجديد العقد مع هذه الشركات والتوجه الثالث هو توقيع مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعراق وهذه تجربة جديدة ستكون بدايتها مع الجمهورية الاسلامية ونسعي في هذا الجانب الي تطبيق المواصفات العراقية'.

الجميلي اوضح ايضا بان' المباحثات تناولت ايضا مشاركة الشركات في الجمهوريه الاسلامية في التعاقدات التي تجريها وزارة التجارة خاصة في موضوع الزيت والطحين الخاصة بمفردات البطاقة التموينية ولدينا مذكرة تفاهم موقعه بين الجانبين ممكن العمل بها في المستقبل'.

وبين ان' الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التطور في العلاقات بين البلدين في ظل الرغبة المشتركة وتجاوز العقبات التي تعترض سبل النهوض بها معربا عن امله بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطور والنمو وزيادة في عملية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خاصة وان هناك رغبة مشتركة لتطوير هذه العلاقات الى مديات اكبر واوسع'.

من جهته اكد وكيل وزير الصناعة في جمهورية ايران الاسلامية ان' زيارة الوفد الاقتصادي تأتي في اطار الرغبة المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وحل المشاكل العالقة مؤكدا بان هناك اولوية في توفير المواد الاولية للعراق لدعم الصناعات الوطنية العراقية'.

واشار الي' اهمية معادلة المقاييس بين البلدين لتسهيل عملية دخول البضائع الي داخل البلدين خاصة وان ايران تمتلك شركات فاحصة ممكن لها فحص المواد قبل وصولها المنافذ الحدودية وهناك حالات تأخير بسبب اجراءات الفحص التي تسبب ارباكا في عملية دخول البضائع'، مؤكدا علي' اهمية اللقاءات المشتركة كونها تسهم في حلحلة المشاكل والوصول الي نتائج مثمرة تساهم في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين'.