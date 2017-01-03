ارتفاع قيمة صادرات السلع الإيرانية إلى العراق بنسبة 5 بالمئة أكد الملحق التجاري الايراني في بغداد، أنه استنادا للبيانات الجمركية، فان قيمة صادرات السلع للعراق قد نمت بنسبة 5 بالمئة مايعادل 212 مليون دولار خلال الفترة من 20 مارس/آذار الى 20 ديسمبر/كانون الاول 2016، على اساس سنوي.