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رقم الخبر: 183995 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 12:36 الاقسام: اقتصاد  
ارتفاع قيمة صادرات السلع الإيرانية إلى العراق بنسبة 5 بالمئة

ارتفاع قيمة صادرات السلع الإيرانية إلى العراق بنسبة 5 بالمئة

أكد الملحق التجاري الايراني في بغداد، أنه استنادا للبيانات الجمركية، فان قيمة صادرات السلع للعراق قد نمت بنسبة 5 بالمئة مايعادل 212 مليون دولار خلال الفترة من 20 مارس/آذار الى 20 ديسمبر/كانون الاول 2016، على اساس سنوي.

وأوضح محمد رضا زادة بانه كان من المتوقع انخفاض صادرات السلع للعراق بنسبة 10 بالمئة على خلفية منع تصدير الاسمنت -الذي يتصدر قائمة السلع التصديرية- الا أن الانخفاض المتوقع لم يتحقق فحسب، بل زادت الصادرات بنسبة 5 بالمئة ما يعادل 212 مليون دولار.
ولفت الى أن واردات العراق من الاسمنت الايراني ناهزت 500 مليون دولار في السنوات الخمس الماضية.

 
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