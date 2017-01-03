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|رقم الخبر: 183995
|تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017
|الوقت: 12:36
|الاقسام: اقتصاد
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ارتفاع قيمة صادرات السلع الإيرانية إلى العراق بنسبة 5 بالمئة
أكد الملحق التجاري الايراني في بغداد، أنه استنادا للبيانات الجمركية، فان قيمة صادرات السلع للعراق قد نمت بنسبة 5 بالمئة مايعادل 212 مليون دولار خلال الفترة من 20 مارس/آذار الى 20 ديسمبر/كانون الاول 2016، على اساس سنوي.
وأوضح محمد رضا زادة بانه كان من المتوقع انخفاض صادرات السلع للعراق بنسبة 10 بالمئة على خلفية منع تصدير الاسمنت -الذي يتصدر قائمة السلع التصديرية- الا أن الانخفاض المتوقع لم يتحقق فحسب، بل زادت الصادرات بنسبة 5 بالمئة ما يعادل 212 مليون دولار.
ولفت الى أن واردات العراق من الاسمنت الايراني ناهزت 500 مليون دولار في السنوات الخمس الماضية.
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