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رقم الخبر: 183994 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 11:29 الاقسام: محليات  
ولايتي : المالكي شخصية مؤثرة على الساحة العراقية

ولايتي : المالكي شخصية مؤثرة على الساحة العراقية

بحث رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام "علي اكبر ولايتي" خلال لقائه اليوم الثلاثاء نائب الرئيس العراقي "نوري المالكي" العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصف ولايتي لمالكي بانه شخصية بارزة ومناضلة ومؤثرة جدا على الساحة العراقية ، معربا عن اعتزازه بدور المالكي في مقارعة النظام البعثي ، وارساء الديمقراطية والحرية في العراق بعد الاطاحة بنظام صدام.
واضاف: ان العراق لديه موقف مشرف في العالم العربي والاسلامي وعلى الصعيد الدولي ، وان دور السيد المالكي حاسم ومصيري ومازال كذلك.
واعرب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام عن اسفه للتفجيرات الارهابية الاخيرة في بغداد ، وقال : ان هذه المحاولات البائسة للاعداء لن تجدى نفعا ، وان المنتصر الرئيسي هو الحكومة والشعب العراقي.
وهنأ ولايتي، نوري المالكي بتحرير حلب من قبضة الارهابيين، وقال : ان تحرير حلب لايعد انتصارا لاشقائنا في سوريا فحسب وانما انتصار للعراق وايران ومحور المقاومة ، وسنشهد قريبا اعادة الموصل الى احضان الشعب ، وقطع ايدي المعتدي عن هذه المدينة المهمة والاستراتيجية من خلال القوات العراقية والحشد الشعبي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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