وصف ولايتي لمالكي بانه شخصية بارزة ومناضلة ومؤثرة جدا على الساحة العراقية ، معربا عن اعتزازه بدور المالكي في مقارعة النظام البعثي ، وارساء الديمقراطية والحرية في العراق بعد الاطاحة بنظام صدام.

واضاف: ان العراق لديه موقف مشرف في العالم العربي والاسلامي وعلى الصعيد الدولي ، وان دور السيد المالكي حاسم ومصيري ومازال كذلك.

واعرب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام عن اسفه للتفجيرات الارهابية الاخيرة في بغداد ، وقال : ان هذه المحاولات البائسة للاعداء لن تجدى نفعا ، وان المنتصر الرئيسي هو الحكومة والشعب العراقي.

وهنأ ولايتي، نوري المالكي بتحرير حلب من قبضة الارهابيين، وقال : ان تحرير حلب لايعد انتصارا لاشقائنا في سوريا فحسب وانما انتصار للعراق وايران ومحور المقاومة ، وسنشهد قريبا اعادة الموصل الى احضان الشعب ، وقطع ايدي المعتدي عن هذه المدينة المهمة والاستراتيجية من خلال القوات العراقية والحشد الشعبي.