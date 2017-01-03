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رقم الخبر: 183991 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 10:11 الاقسام: دوليات  
الأمن التركي يحصل على الصورة الأوضح لمنفذ اعتداء إسطنبول
فريق شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول تتمكن من تحديد أوصاف الإرهابي ووجهه وملامحه

الأمن التركي يحصل على الصورة الأوضح لمنفذ اعتداء إسطنبول

ظهرت صورة جديدة للإرهابي منفذ الاعتداء المسلح الذي استهدف ناديًا ليليًا بمنطقة "أورطه كوي" في مدينة إسطنبول، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي.

وفي إطار التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في اسطنبول ومكتب مكافحة الإرهاب في الولاية، تمكنت الفرق التابعة لشعبة مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، من الحصول على الصورة الأوضح لمنفذ الهجوم المسلح بمنطقة "أورطه كوي".

وتمكن فريق شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، من خلال الصورة التي تم الحصول عليها عبر كاميرات المراقبة التابعة للأمن، من تحديد أوصاف الإرهابي ورؤية وجهه وملامحه بوضوح.

إلى ذلك، تواصل قوات الأمن العمل بشكل دؤوب لإلقاء القبض على الإرهابي منفذ اعتداء "أورطه كوي".

وأسفر هجوم مسلح استهدف ناديًا ليليًا بمنطقة "أورطه كوي" في مدينة إسطنبول، في الساعات الأولى من صباح الأحد، عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 65 آخرين.

 

 
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