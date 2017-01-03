  • الثلاثاء ٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183990 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 10:10 الاقسام: عربيات  
رئيس الوزراء التركي يزور العراق لبدء عهد جديد من العلاقات

رئيس الوزراء التركي يزور العراق لبدء عهد جديد من العلاقات

قال متحدث باسم الحكومة التركية يوم الاثنين إن رئيس الوزراء بن علي يلدريم سيزور العراق هذا الأسبوع لبحث الحرب على "الإرهاب" ومستقبل العراق.

وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي "سيتوجه رئيس الوزراء إلى العراق يوم الخميس لبدء عهد جديد مع الحكومة العراقية المركزية."

وأضاف قورتولموش "نقترب من رؤية جديدة للسلام في العراق."

وقال مكتب يلدريم في بيان إنه سيزور بغداد وأربيل.

وشهدت العلاقات بين تركيا السنية والحكومة المركزية في العراق التي يهيمن عليها الشيعة توترا في الماضي خاصة بسبب وجود قوات تركية في معسكر بعشيقة شمالي الموصل.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/5631 sec