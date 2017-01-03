قال متحدث باسم الحكومة التركية يوم الاثنين إن رئيس الوزراء بن علي يلدريم سيزور العراق هذا الأسبوع لبحث الحرب على "الإرهاب" ومستقبل العراق.

وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي "سيتوجه رئيس الوزراء إلى العراق يوم الخميس لبدء عهد جديد مع الحكومة العراقية المركزية."

وأضاف قورتولموش "نقترب من رؤية جديدة للسلام في العراق."

وقال مكتب يلدريم في بيان إنه سيزور بغداد وأربيل.

وشهدت العلاقات بين تركيا السنية والحكومة المركزية في العراق التي يهيمن عليها الشيعة توترا في الماضي خاصة بسبب وجود قوات تركية في معسكر بعشيقة شمالي الموصل.