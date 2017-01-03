أعلنت قيادة عمليات سامراء، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، صد قواتها لهجمات انتحارية شنها تنظيم "داعش" على مراكز أمنية في سامراء وسيطرتها على الوضع الأمني في المدينة بالكامل.

وقال قائد عمليات سامراء، اللواء الركن عماد الزهيري، في حديث لـ"السومرية نيوز" إن القوات الأمنية تسيطر على الوضع الأمني في المدينة بالكامل، مشيرا إلى أن قواته "قتلت انتحاريين اثنين حاولا استهداف مركز شرطة المتوكل".

وأكد الزهيري عدم وجود أي رهائن داخل مركز شرطة المتوكل، مضيفا أن "عملية التطهير متواصلة".

وقالت الداخلية العراقية إن اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحي "داعش" لا تزال جارية خارج نقطتين للشرطة في سامراء، فيما أفادت مصادر إعلامية محلية بسقوط 7 قتلى على الأقل جراء الهجمات.

من جهته، قال مصدر أمني عراقي إن "تعزيزات عسكرية مدعومة بطيران الجيش وصلت الى مدينة سامراء لدعم عملية فرض الأمن واستعادة السيطرة على الموقف".

وأعلنت قيادة عمليات سامراء، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن فرض حظر على التجوال في المدينة.

وكانت وسائل إعلام محلية، ذكرت أن مجموعة من المسلحين هاجمت مركز شرطة المتوكل وسط مدينة سامراء الواقعة بمحافظة صلاح الدين، وفجر انتحاريان نفسيهما عند مدخل المركز، فيما تمكن أربعة مسلحين من دخوله وإطلاق النار على أفراد الأمن المتواجدين بداخله.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجمات على مركز شرطة المتوكل وأحد النقاط التابعة لقوات سرايا السلام في سامراء.