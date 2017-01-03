وافاد تقرير البنك الدولي حول "الاحصاء العالمي للديون"، ان الديون الخارجية الايرانية كانت تبلغ في عام 2011 نحو 17 مليارا و 344 مليون دولار حيث منها 4 مليارات و 814 مليون دولار ديون طويلة الامد و 10 مليارات و 320 مليون دولار ديون قصيرة الامد و مليارين و 209 مليون دولار ديونا للمنظمات المالية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين.
ونوه التقرير الى ان حجم الديون الخارجية الايرانية بلغت مليارين و 326 مليون دولار عام 2015 حيث منها ملياران و 19 مليون دولار ديون خارجية قصيرة الامد فيما بلغت الديون المستحقة للمنظمات المالية الدولية نحو مليار و 976 مليون دولار.
وبحسب تصنيف البنك الدولي فان ايران تعد من البلدان الاقل ديونا في العالم.