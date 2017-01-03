أعلن البنك الدولي، في أحدث تقاريره، ان ديون ايران الخارجية بلغت في عام 2015 ، 6 مليارات و 322 مليون دولار حيث شهدت انخفاضا بنسبة 64% مقارنة بعام 2011 الذي سبق فرض الحظر على ايران.

وافاد تقرير البنك الدولي حول "الاحصاء العالمي للديون"، ان الديون الخارجية الايرانية كانت تبلغ في عام 2011 نحو 17 مليارا و 344 مليون دولار حيث منها 4 مليارات و 814 مليون دولار ديون طويلة الامد و 10 مليارات و 320 مليون دولار ديون قصيرة الامد و مليارين و 209 مليون دولار ديونا للمنظمات المالية الدولية كالبنك وصندوق النقد الدوليين.

ونوه التقرير الى ان حجم الديون الخارجية الايرانية بلغت مليارين و 326 مليون دولار عام 2015 حيث منها ملياران و 19 مليون دولار ديون خارجية قصيرة الامد فيما بلغت الديون المستحقة للمنظمات المالية الدولية نحو مليار و 976 مليون دولار.

وبحسب تصنيف البنك الدولي فان ايران تعد من البلدان الاقل ديونا في العالم.