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رقم الخبر: 183986 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 10:16 الاقسام: اقتصاد  
ارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية والاكتفاء الذاتي بإنتاج البذور في ايران

ارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية والاكتفاء الذاتي بإنتاج البذور في ايران

قال مساعد وزير الجهاد الزراعي ورئيس مؤسسة الابحاث الزراعية في ايران اسكندر زند ان حجم المحاصيل الزراعية المنتجة في البلاد شهد ارتفاعا ملحوظا حيث لامس 117 مليون طن من واقع 93 مليون طن خلال ثلاثة اعوام.

وقال زند، في تصريح ادلى به يوم الاثنين خلال المهرجان الوطني للمزارعين ، ان البلاد حققت الاكتفاء الذاتي في انتاج بذور المحاصيل الاساسية كالقمح والشعير والقطن والاذرة والرز، كما انها حققت الاكتفاء في انتاج القمح ايضا.

واضاف، ان الباحثين يعملون حاليا على قطع التبعية للخارج في انتاج بذور المحاصيل الزراعية الاخرى.

وتابع: ان مؤسسة الابحاث الزراعية تنشط حاليا في رفع الطاقة الانتاجية للمحاصيل الزراعية المنتجة في الهكتار الواحد وخفض استهلاك المياه والسلامة والجودة الرفيعة ونقل التجارب والخبرات واقامة دورات تدريبية وتعليمية واستخدام التقنيات والوسائل الحديثة وتعتبر هذه الامور معايير لاختيار المنتجين والباحثين المتفوقين.

 
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