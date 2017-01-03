وكانت الشركة الايرانيه قد دعت الشركات الدولية المتخصصة في مجال التنقيب وانتاج النفط (بي اند بي) المؤهلة، للمشاركة في عملية تقييم الاهلية.

ومن الشركات الدولية التي اُحرزت اهليتها، اشارت شركة النفط الوطنية في ايران الي شركات من المانيا وفرنسا وايطاليا وماليزيا وروسيا والنمسا وتايلندا واليابان وبولندا وهولندا وبريطانيا واسبانيا والصين.