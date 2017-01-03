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رقم الخبر: 183985 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 10:14 الاقسام: اقتصاد  
وزارة النفط الإيرانية تعتمد أهلية 29 شركة دولية للمشاركة في العقود النفطية الجدية

وزارة النفط الإيرانية تعتمد أهلية 29 شركة دولية للمشاركة في العقود النفطية الجدية

اعلنت شركة النفط الوطنية الايرانية عن تاييد صلاحية 29 شركة من مجموع الشركات الدولية المتقدمة للمشاركة في منح العطاءات الخاصة بمشاريع التنقيب واستخراج النفط والغاز داخل البلاد.

وكانت الشركة الايرانيه قد دعت الشركات الدولية المتخصصة في مجال التنقيب وانتاج النفط (بي اند بي) المؤهلة، للمشاركة في عملية تقييم الاهلية.
ومن الشركات الدولية التي اُحرزت اهليتها، اشارت شركة النفط الوطنية في ايران الي شركات من المانيا وفرنسا وايطاليا وماليزيا وروسيا والنمسا وتايلندا واليابان وبولندا وهولندا وبريطانيا واسبانيا والصين.

 
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