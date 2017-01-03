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رقم الخبر: 183983 تاريخ النشر: كانون الثاني 03, 2017 الوقت: 10:16 الاقسام: اقتصاد  
أكثر من 1.5 مليار دولار.. قيمة إنتاج وتصدير الزهور في محافظة مازندران

أكثر من 1.5 مليار دولار.. قيمة إنتاج وتصدير الزهور في محافظة مازندران

اعلن مساعد شؤون تحسين المنتوجات النباتية بمنظمة الجهاد الزراعي في محافظة مازندران بان القيمة الاقتصادية لانتاج وتصدير زهور ونباتات الزينة في هذه المحافظة بلغت اكثر من 50 الف مليار ريال اي ما يعادل اكثر من مليار و 562 مليون دولار.

وقال عزيزالله شهيدي فر في تصريح لوكالة 'ارنا' مساء الاثنين علي هامش تفقده المعرض الثالث للزهور والنباتات والموبليات والمكائن ذات الصلة في المركز الاختصاصي بالمعرض الدائم في مدينة آمل التابعة لمحافظة مازندران شمال ايران، ان اكثر من 4 الاف شخص يعملون بصورة مباشرة في هذا المجال بمحافظة مازندران بالاضافة الي عدد كبير ينشطون بصورة غير مباشرة فيه.
ونوه الي ان المساحة المخصصة لزراعة وانتاج الزهور ونباتات الزينة تبلغ اكثر من 980 هكتارا في المحافظة واضاف، ان نحو 700 هكتار من هذه المساحة مفتوحة فيما بقيتها هي بصورة بيوت زجاجية.
واشار شهيدي فر الي ان مساحة منتوجات الزراعة والبستنة في محافظة مازندران تبلغ 480 الف هكتار وقال، رغم ان المساحة المزروعة بزهور ونباتات الزينة تبلغ اقل من 1 بالمائة من هذه المساحة الا انها تشكل اكثر من 7.5 بالمائة من انتاج البلاد في هذا المجال.

 
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