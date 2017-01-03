وقال عزيزالله شهيدي فر في تصريح لوكالة 'ارنا' مساء الاثنين علي هامش تفقده المعرض الثالث للزهور والنباتات والموبليات والمكائن ذات الصلة في المركز الاختصاصي بالمعرض الدائم في مدينة آمل التابعة لمحافظة مازندران شمال ايران، ان اكثر من 4 الاف شخص يعملون بصورة مباشرة في هذا المجال بمحافظة مازندران بالاضافة الي عدد كبير ينشطون بصورة غير مباشرة فيه.

ونوه الي ان المساحة المخصصة لزراعة وانتاج الزهور ونباتات الزينة تبلغ اكثر من 980 هكتارا في المحافظة واضاف، ان نحو 700 هكتار من هذه المساحة مفتوحة فيما بقيتها هي بصورة بيوت زجاجية.

واشار شهيدي فر الي ان مساحة منتوجات الزراعة والبستنة في محافظة مازندران تبلغ 480 الف هكتار وقال، رغم ان المساحة المزروعة بزهور ونباتات الزينة تبلغ اقل من 1 بالمائة من هذه المساحة الا انها تشكل اكثر من 7.5 بالمائة من انتاج البلاد في هذا المجال.