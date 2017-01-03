وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين في العاصمة طهران، قال المالكي: انه بالرغم إن بعض الدول أعلنت بالالفاظ والكلام فقط استعدادها لمساعدة العراق في حربه علي الإرهاب إلا أن إيران هي البلد الوحيد الذي جاءت إلي الساحة وساعدت العراقيين. وأضاف: إن القوات العراقية المسلحة لم تكن تمتلك الأسلحة لمواجهة داعش فقامت إيران بدعمنا علي صعيد التسليح وهذا ما أسهم بدور كبير في هزيمة داعش.

وأشار إلي ان الهدف من زيارته لطهران هو تطوير العلاقات الثنائية والتأكيد علي أن العلاقات بين طهران وبغداد وثيقة واستراتيجية.

من جانب آخر، انتقد المالكي بشدة سياسة السعودية في المنطقة معتبراً إن هذا البلد هو منطلق ومنشا الإرهاب.

وأشار إلي أن الرياض تدفع حالياً ثمن سياساتها في دعم الإرهاب وقد فشلت في تحقيق أهدافها.