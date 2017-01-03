استبعد مسؤول حكومي تونسي، أن يسمح تملك الليبيين لعقارات في بلاده لـ"مجموعات إرهابية" باتخاذ تونس قاعدة لعملياتها.

وفي تصريح استنكر كاتب الدولة التونسية "الأخبار والتعليقات التي تم تداولها مؤخرا التي تذهب إلى أن من شأن تملك الليبيين للعقارات ذات الصبغة السكنية في تونس، تمكين المجموعات الإرهابية والإجرامية من اتخاذ تونس قاعدة لعملياتها، خاصة أمام الانفلات الذي تعيشه ليبيا".

وأضاف كورشيد في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أن "الإرهاب يأتي إلى تونس متسللا، وليس عن طريق العقارات السكنية التي يتم شراؤها وفق إجراءات قانونية".

وتابع المسؤول: "الوزارة انطلقت مؤخرا في تنفيذ خطة وطنية لمقاومة هذه الآفة التي أصبحت تهددد أمن تونس.

وتخشى تونس تسلل متشددين من جارتها الشرقية ليبيا، التي تشهد صراعا عسكريا وسياسيا منذ سنوات، علما أن تونس تعد الوجهة المفضلة لسكان غربي ليبيا النازحين من مناطق النزاعات.