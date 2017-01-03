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رقم الخبر: 183980 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 20:07 الاقسام: عربيات  
المغرب.. أكثر من ألف مهاجر حاولوا اقتحام سبتة

المغرب.. أكثر من ألف مهاجر حاولوا اقتحام سبتة

حاول أكثر من ألف مهاجر، الأحد، اقتحام السياج المزدوج الذي يحيط بجيب سبتة في المغرب، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وقال مركز الشرطة في سبتة إن مجموعة من 1100 شخص ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء ويريدون دخول أوروبا، حاولوا اقتحام السياج الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار قرابة الساعة الرابعة (3:00 ت غ) في شكل "عنيف جدا ومنظم".

وأضاف أن مهاجرين اثنين فقط نجحا في العبور إلى الجانب الآخر، بعد إصابتهما بجروح بالغة ونقلا إلى مستشفى في سبتة.

ويشكل جيبا سبتة ومليلية الحدود البرية الوحيدة التي تفصل بين الاتحاد الأوروبي وافريقيا.

 

 
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مصدر الخبر: المغرب - وكالات
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