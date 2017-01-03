قتل 3 أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما نقلته وكالة أسوشيتد برس، الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، استنادا إلى الشرطة المحلية.

وبحسب الوكالة فإن انتحاريا نفذ العملية بالقرب من معبر تابع لمطار مقديشو، في المنطقة، حيث تتمركز قاعدة قوات حفظ السلام الإفريقية ومؤسسات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

يذكر أنه لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، ولكن في العادة ينفذ مسلحون من حركة الشباب المتطرفة، المتصلة بتنظيم القاعدة، هجمات متكررة من هذا النوع ضد مواقع حكومية باستخدام سيارات مفخخة.