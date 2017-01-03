أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن تكليف وسيط لبناني جديد يقوم بعمل شاق وجدي في ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" الإرهابي، آملاً أن يحقق شيئا ما بما يبذله من جهد وما يكلف به من مهمات، واضاف أننا لن نترك هذا الملف حتى نصل إلى خواتيمه التي نريدها.

كلام اللواء إبراهيم جاء خلال حديث تلفزيوني، مهنئا اللبنانيين بالعام الجديد، مع الأمل أن يحمل ملف المخطوفين حلا ، وقال أننا سنصل الى الخواتيم المقبولة منا.

وردا على سؤال يتصل بما حملته المتغيرات الأخيرة من جديد يمكن أن تنطلق منه المفاوضات، قال إبراهيم: "لم نتوقف يوما عن متابعة هذا الملف لننطلق من جديد، وكما قال أهالي المخطوفين أن هناك وسطاء دائما، أستطيع القول اليوم أن هناك وسيطا لبنانيا جديا هذه المرة، وإن لم يتوصل الى اليوم إلى أي شيء ملموس يؤكد صدقيته، لكننا نأمل في أن يكون صادقا، ذلك لأنه يقوم بعمل شاق نكلفه إياه تترتب عليه مشقات ومهمات صعبة".