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رقم الخبر: 183977 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 19:55 الاقسام: عربيات  
آلاف الـــ"بدون" في الكويت يحصلون على الجنسية السعودية

آلاف الـــ"بدون" في الكويت يحصلون على الجنسية السعودية

كشفت إحصائية للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في الكويت أن 5637 فردا من أصل 8157 من "البدون" عدّلوا أوضاعهم إلى الجنسية السعودية مقيما عدلوا أوضاعهم منذ مطلع عام 2011 حتى نهاية عام 2016.

وأوضح مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز، العقيد "محمد الوهيب" أن 923 مقيما عدّلوا أوضاعهم للجنسية العراقية في الفترة نفسها و816 للجنسية السورية، و94 للجنسية الإيرانية، و49 للجنسية الأردنية، و638 لجنسيات أخرى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأشار الوهيب إلى أن تعديل وضع الجنسية يمكّن صاحبه من الحصول على إقامة مجانية فورا، إضافة إلى حق التعليم والعلاج وبطاقة التموين، على أن تكون له أولوية التوظيف بعد الكويتيين في الجهات الحكومية، وأن يُعفى من شهادة الراتب عند التقدم للحصول على رخصة القيادة الكويتية.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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