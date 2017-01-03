الفساد يهدد نتنياهو وقد يودي به من الحكومة إلى السجن

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، مساء الأحد، وفجر الاثنين، 11 مواطنا من القدس والخليل، بينهم 5 من القاصرين.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن نادي الأسير، قوله: إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من القدس وهم: أمير درويش، وآدم مصطفى، وحسام عليان، وصالح أبو عصب، وجميعهم من القاصرين، وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 17 عاما، إضافة إلى الشقيقين عمر وناصر إبراهيم، ومحمد أبو فرحة، والقاصر مؤمن حشيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من محافظة الخليل، وهم: يوسف محمد زعاقيق "26 عاما"، وهو أسير سابق أمضى "4 سنوات" في سجون الاحتلال، وأنور يوسف عوض "22 عاما"، هو أيضاً أسير سابق قضى عامين، وناصر ربعي أبو سنينة "22 عاما".

كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء الأحد، ثلاثة فتية من مدينة طولكرم،.

وأفاد مكتب نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم، بأن قوة عسكرية كانت تتواجد في منطقة المصانع، اعتقلت الشبان الثلاثة أثناء مرورهم في المكان، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي قطاع غزة استهدفت آليات الاحتلال الصهيوني المتمركزة على الحدود الشرقية لخانيونس, صباح الاثنين , أراضي المواطنين في تلك المنطقة .

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" ان قوات الاحتلال أطلقت النار صوب المزارعين واراضيهم، شرق بلدة خزاعة دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

من جانب آخر خضع رئيس الوزراء الصهيوني، الاثنين 02 يناير/كانون الثاني، لأول جلسة تحقيق بشبهة تلقيه هدايا ورشاوي من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب بمئات ألوف الشواقل.

وعلى الرغم من أن التحقيق مع بنيامين نتنياهو كان مقرراً الأسبوع الماضي، فقد جرى تأجيله بسبب اكتظاظ جدول أعماله، ليتوجه اليوم 02/01/2017 طاقم ضباط من وحدة التحقيق بالجرائم الكبرى إلى مقر إقامة نتنياهو غربَ القدس للتحقيق معه.

فيما دارت شبهات بالفساد حول صفقة الغواصات، التي عقدت بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية. وبيَّن مصباح أن التحقيق أثبت تورط المحامي الشخصي لنتنياهو بقضية فساد في هذه الصفقة، مؤكدا أن اللافت هو عدم الإعلان حتى الآن عن القضايا التي حُقق فيها مع نتنياهو.

وعن تفاعل المجتمع الإسرائيلي، لفت مصباح إلى أن الفساد المالي في الحكومة الإسرائيلية لا يثير اهتمام الجمهور الإسرائيلي، وخاصة أن النظام السياسي المتعاقب مليء بقضايا الفساد والسرقات وتلقى الرشاوي، وقد أدين الكثيرون من الوزراء والمسؤولين بهذه التهم.

وكان القضاء الإسرائيلي قد دان سابقا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهم الفساد، فيما اتُهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون بقضايا فساد، غير أن القضاء قرر عدم فتح تحقيق رسمي، بسبب الوضع الصحي الذي عاناه في أواخر حياته.

ولفت مصباح إلى أنه لا يوجد حكم ثابت تصدره المحاكم الإسرائيلية على المتهمين بالفساد. فقد حكم على إيهود أولمرت بالسجن ست سنوات بعد اتهامه بثلاث قضايا فساد، فيما حكم على وزير الداخلية الإسرائيلي السابق أرييه درعي بالسجن سبع سنوات في قضية اختلاس وسرقة.

وفي سياق آخر قال مسؤول فلسطيني الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية هدمت عددا من مساكن البدو شرقي مدينة القدس في منطقة تسعى لإقامة مشاريع استيطانية فيها.

وأضاف وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية في اتصال مع رويترز "هدمت سلطات الاحتلال الاثنين تجمعا للبدو يضم 11 مسكنا في إطار تنفيذ مخططها لإقامة المشروع الاستيطاني المعروف ب إي 1."

وأوضح عساف أن "عمليات الهدم التي جرت الاثنين هي الأولى هذا العام وليس سرا أنها تأتي من أجل تنفيذ مخططات استيطانية جديدة تهدف لربط مستوطنة معالي أدوميم بمدينة القدس." وقال "نحن لن نسمح للاحتلال بإخلاء المنطقة من سكانها وسنقدم لهم كافة المساعدات المطلوبة من أجل البقاء".

وينتشر عدد من التجمعات البدوية في المنطقة الفاصلة بين مدينة القدس ومستوطنة معالي أدوميم.

ونجح الفلسطينيون مؤخرا في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو الكيان الصهيوني إلى وقف نشاطات التوسع الاستيطاني في الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. وقال داود الجهالين ممثل التجمعات البدوية في اتصال مع رويترز "عمليات الهدم التي تمت الاثنين جرت بدون أي سابق إنذار".