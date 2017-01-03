*قصف مدفعي يستهدف مبنى الجوازات في الطوال بجيزان *إلقاء القبض على عصابة بحوزتها 540 قالبا من المتفجرات

فشل مرتزقة العدوان من تحقيق أي تقدم في عدد من المناطق في مديريتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة بعد مقتل وجرح العشرات في صفوفهم خلال أكثر من اسبوع على محاولاتهم.

وعمليات المرتزقة في المديرية التي تترافق مع تغطية جوية يوفرها العدوان وعشرات الغارات التي شنها خلال الايام الماضية لم تحقق أي تقدم ميداني في حين أسفرت المعارك عن مقتل وجرح العشرات في صفوفهم.

وهذه المعارك التي تزامنت مع اخفاقات متتالية ومقتل العشرات أطراف مديريتي نهم وصرواح تأتي ضمن جولة من التصعيد العسكري السعودي الامريكي لمحاولة تحريك الادوات المستأجرة والدفع نحو احداث أي تغيير عسكري وسط اتهامات متبادلة بين قيادات مرتزقة العدوان والممول السعودي الأمريكي على أنقاض الفشل العسكري والسياسي.

وعلى مدى أكثر من عام ونصف بقيت مديريتي عسيلان وبيحان عصية على محاولات المرتزقة من اختراقها والتمركز فيها ونجح الجيش اليمني واللجان الشعبية من افشال عشرات الزحوفات التي نظمت بدعم سعودي أمريكي.

كما لقي اثنان من عناصر ما يسمى القاعدة مصرعهما الأحد في انفجار عبوة ناسفة حاولا زرعها في مدينة البيضاء.

وأفاد مصدر أمني بمصرع اثنين من عناصر ما يسمى تنظيم القاعدة بانفجار عبوة ناسفة كانا يريدان زرعها في مدينة البيضاء، ووزع الإعلام الأمني صور أحد التكفيريين الصرعى.

هذا وقصفت الوحدة المدفعية للجيش واللجان الشعبية الأحد مبنى جوازات الطوال بجيزان وسط استمرار تصعيد عمليات الجيش واللجان الشعبية في جبهات الحدود بشكل عام.

وأفاد مصدر عسكري للمسيرة نت أن الوحدة المدفعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مبنى جوازات الطوال محققة إصابات مباشرة.

يشار الى أن القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية نفذت السبت قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً على مواقع الطنانة والعزة والشرحاء ومركز ثلا بجيزان وحققت إصابات مسدده في المواقع المستهدفة.

كما دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية، آليتين عسكريتين سعوديتين، فيما سقط عدد من الجنود السعوديين جرحى خلال عملية اقتحام نوعية لمركز الملزوز العسكري السعودي.

وفي غضون ذلك استشهد الاثنين 6 مواطنين وأصيب مواطن واحد جراء غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منازل في منطقة وادي الحبال بمديرية ساقين.

وأكد مصدر عسكري أن ستة مواطنين استشهدوا وأصيب مواطن في غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منازل في منطقة وادي الحبال بمديرية ساقين.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان عاود واستهدف المسعفين في الغارات التي استهدفت منازل المواطنين في منطقة وادي الحبال بمديرية ساقين.

يشار إلى أن أربعة مواطنين بينهم طفلان أصيبوا في 29 دسمبر من الشهر المنصرم في مديرية باقم بمحافظة صعدة إثر ثلاث غارات جوية شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منطقة تواجدهم.

ويكثف طيران العدوان من غاراته الجوية على المناطق السكنية في محافظة صعدة والتي أدت خلال الفترة السابقة إلى ارتكاب عدد من المجازر بحق المواطنين في ظل صمت وتواطئ دولي لم يشهد له التأريخ مثيل.

من جانب آخر ألقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع اللجان الشعبية، الأحد، القبض على عصابة بحوزتها 540 قالبا من المتفجرات (تي إن تي) في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر أمني "للمسيرة نت" أنه من خلال التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية اتضح أن العصابة قامت بسرقة أحد مخازن الجيش وقامت بنقل كمية أخرى من القوالب المتفجرة إلى محافظة الحديدة وعددها ٢٠٣ قالب ...

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية قامت بدورها وأبلغت المختصين في الحديدة وتم ضبط الكمية هناك بنجاح ..

وأشاد المصدر بأهمية التكامل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية واعتبره من اهم الوسائل الإيجابية التي ينتج عنها تحقيق النجاحات الأمنية بشكل مستمر واستباقي في معظم الحالات ..

وكانت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية، قد ضبطت السبت، 14 قذيفة بي عشرة، و88 قذيفة هاون متعددة العيارات بالإضافة إلى 4 حشوات في منزل المدعو فواز الحاج أحد الشخصيات المرتبطة بالفار علي محسن الأحمر والموالية للعدوان السعودي الأمريكي، في قرية المنقب مديرية همدان محافظة صنعاء.