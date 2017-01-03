* وفد حكومي سوري يزور حلب للإطلاع على الواقع الخدماتي والاقتصادي في المدينة * طائرات مجهولة تقتل قيادات إرهابية بارزة في غارة بإدلب

نفذت وحدة من الجيش والقوات المسلحة الاثنين عملية نوعية على تجمع لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في قرية أم شرشوح بريف حمص الشمالي.

وأفاد مراسل سانا في حمص بأن سلاح المدفعية في الجيش السوري وجه صباح الاثنين ضربات مركزة على تجمع لإرهابيي “جبهة النصرة” في قرية أم شرشوح الواقعة شمال مدينة حمص بنحو 18 كم.

وأشار المراسل إلى أن الضربات أسفرت عن “مقتل العديد من الإرهابيين من بينهم “مصطفى غالب الأحدب” متزعم ما يسمى “سرية الهاون” في تنظيم جبهة النصرة و”محمد علي عفارة” و”محمد الشيخ مصطفى” وإصابة آخرين وتدمير مربضي هاون وسيارة دفع رباعي مزودة برشاش”.

وقضت وحدات من الجيش الاحد على العشرات من إرهابيى تنظيم “داعش” ودمرت لهم عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاش ثقيل في ريف حمص الشرقي.

كما استهدفت غارة جوية من طائرات مجهولة القائد العسكري في جبهة النصرة أبو عمر التركستاتي.

وكان التركساني من ابرز المرشحين لاستلام ما يسمى رئيس مجلس شورى المسلحين في الاندماج المرتقب بين المجموعات المسلحة شمال سورية.

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب فيديو لاشلاء المدعو ابو عمر التركستاني مع قيادي آخر لم يعرف حتى الان.

كما ترددت انباء عن مقتل القيادي خطاب القحطاني في الغارة، وخطاب من اهم القيادات في جبهة النصرة، وكان قد قاتل مع اسامة بن لادن في افغانستان ومن القيادات البارزة في القاعدة الام.

ويعتقد المراقبون ان هذه رسالة لكل الاطراف داخليا وخارجيا، وان النصرة ليست ضمن الهدنة والحل المتفق عليه بين تركيا وروسيا بعد محاولات قطرية لادخالها ضمن الفصائل المستثناة من الاستهداف.

هذا الحدث سوف يلقي بظلال ثقيلة على الاجواء والنقاش الحاد الحاصل الان بين مختلف الفصائل على الساحه السورية.

إلى ذلك قام عناصر من وحدات الهندسة في الجيش السوري صباح الاثنين بتفكيك عبوتين ناسفتين وضعهما إرهابيون أمام مبنى بلدية قرية لبين في ريف السويداء الشمالي الغربي.

وذكر مراسل سانا أن “عناصر الهندسة فككوا عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير عن بعد وضعهما إرهابيون أمام مبنى بلدية قرية لبين” مشيرا إلى أن “العبوتين عبارة عن لغمين مضادين للدروع مربوطين إلى بعضهما معدين للتفجير عن بعد ويبلغ وزنهما 20 كغ”.

هذا وتمكن الجيش السوري ليل الاحد من السيطرة على قرية عين الفيجة في وادي بردى بريف دمشق و اقتحامها من عدة محاور، حيث تدور اشتباكات عنيفة في داخلها فيما يحاول الجيش السوري تثبيت نقاط سيطرته عليها بالكامل و من ثم التأكد من خلو نبعها الذي يغذي مدينة دمشق من اي الغام او حشوات متفجرة.

وقالت مصادر عسكريه انه من المنتظر اعلان السيطرة على القرية بشكل كامل والنبع خلال الفترة القادمة.

وتعني سيطرة الجيش السوري على نبع مياه الفيجة انهاء معاناة سكان العاصمة دمشق بعد قطع الفصائل المسلحة الماء عن مدينة دمشق لاكثر من اسبوع ما تسبب بازمة خاتقة قصوى نظرا لان النبع يسقي سكان مدينة دمشق.

ويراقب سكان العاصمة باهتمام الاخبار الواردة من الريف، باتتظار عودة المياه التي قد سيستغرق اعادتها بضع ايام لاصلاح ما تم تدميره من النبع ومضخات المياه.

من جهة اخرى زار وفد حكومي سوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مدينة حلب، وذلك للوقوف على الواقع الخدماتي والاقتصادي في المدينة، وبتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد.

وبدأ الوفد الحكومي الذي يضم خمسة عشر وزيرا أول اجتماعاته أمس الاثنين في حلب.

وقد أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذه الزيارة التي تأتي تتويجا لانتصارات الجيش السوري وللوقوف على كل ما هو مطلوب لمحافظة حلب وتكامل جميع الجهود الحكومية للارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي في المدينة.

وقال خميس إن "حلب لم تغب يوما عن اهتمام الحكومة"، داعيا إلى تقديم رؤية جديدة لإعادة تقييم المخطط التنظيمي للمدينة وفق منهج جديد بمشاركة جميع الأطراف المعنية.

ورأى رئيس مجلس الوزراء أن إعادة العملية الإنتاجية بدءا من مدينة الشيخ نجار الصناعية وصولا إلى أصغر ورشة حرفية في حلب في مقدمة اهتمامات العمل الحكومي وأولويات الزيارة الحالية.

واستعرض خميس العناوين الرئيسية لأهداف زيارة الوفد الحكومي على مستوى الخدمات والبنى التعليمية وإعادة تأهيل مطار حلب الدولي وتشكيل فرق عمل بالمحافظة لمتابعة كل بند من حاجاتها في هذه الفترة إضافة إلى إعادة تأهيل المنشآت السياحية المتضررة بسبب الحرب.

وأوضح خميس أنه ستكون هناك لقاءات مع جميع الفعاليات الشعبية والأهلية لمعرفة ما هو مطلوب من الحكومة، وكشف أنه تم التعاقد على شراء مجموعتي توليد خاصة للمدينة الصناعية بالشيخ نجار كخطوة أولى والثانية ستكون بمعالجة واقع الكهرباء وسيتم مقابل ذلك فتح الطرقات وإعادة الدوائر الحكومية إلى مكانها.

وفي وقت لاحق عقد اجتماع للجنة إعادة الإعمار الفرعية لمدينة حلب برئاسة رئيس الحكومة وتقرر فيه مراجعة المخطط التنظيمي للمدينة ودراسة مناطق المخالفات فيها وتحديد برنامج زمني لإعادة تأهيلها.

وفي سياق آخر أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن بلاده تربطها علاقات قوية مع سوريا، لافتا إلى أن بشار الأسد ليس المشكلة الآن، لكن المشكلة الأساسية اليوم كيف يمكن أن تستعيد سوريا نضارتها وتعود كدولة لها ثقلها ودورها الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن تجاوزات الرئيس السوري تخص شعبه، فإذا انتخبه شعبه لا يجب أن نزايد عليه.

وأضاف في حوار مع صحيفة الشروق التونسية "نحن في تونس لنا علاقات دبلوماسية مع سوريا ولدينا قنصل عام في دمشق.. وفي السياسة ليس هناك شيئا نهائيا والعبرة بالخواتيم، وفي اعتقادي المهم أننا يجب ألا نتعامل مع سوريا من الناحية القومية، ويجب ألا ننسى أيضا أن سوريا كان لها دور في مواجهة "إسرائيل"، وعلى كل حال ما نتمناه اليوم هو أن تخرج سوريا من المأزق الراهن وتسترجع عافيتها".