واعتبرت موغريني، في بداية العام الميلادي الجديد، ان الإتفاق النووي ثمرة لـ (الدبلوماسية المؤثرة) وان الحفاظ عليه يصب في مصلحة الجميع.

وكتبت: خلال المفاوضات مع ايران كان يقال ان النجاح لن يتحقق الا ان التوقيع على الإتفاق انجز عقب عام واحد حيث ان المتشائمين والمشككين كانوا يرون ان الإتفاق لن يدخل الحيز العملي الا انه لم يكن كذلك حيث كان الإتفاق مؤثرا.

واضافت: تمت المصادقة لأول مرة، حينما كنت الى جانب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كانون الثاني/ يناير عام 2016، كما ان جميع الاطراف قد نفذت إتفاق يوليو/ تموز 2015 ومنذ ذلك الوقت أجرينا عدة لقاءات بهذا الشأن.



