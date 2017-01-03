  • الثلاثاء ٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183973 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 19:30 الاقسام: محليات  
موغريني: المحافظة على الإتفاق النووي التأريخي في مصلحة الجميع

موغريني: المحافظة على الإتفاق النووي التأريخي في مصلحة الجميع

اكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني على ضرورة المحافظة على الإتفاق النووي التأريخي لأنه يصب في مصلحة الجميع.

واعتبرت موغريني، في بداية العام الميلادي الجديد، ان الإتفاق النووي ثمرة لـ (الدبلوماسية المؤثرة) وان الحفاظ عليه يصب في مصلحة الجميع.
وكتبت: خلال المفاوضات مع ايران كان يقال ان النجاح لن يتحقق الا ان التوقيع على الإتفاق انجز عقب عام واحد حيث ان المتشائمين والمشككين كانوا يرون ان الإتفاق لن يدخل الحيز العملي الا انه لم يكن كذلك حيث كان الإتفاق مؤثرا.
واضافت: تمت المصادقة لأول مرة، حينما كنت الى جانب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في كانون الثاني/ يناير عام 2016، كما ان جميع الاطراف قد نفذت إتفاق يوليو/ تموز 2015 ومنذ ذلك الوقت أجرينا عدة لقاءات بهذا الشأن.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0703 sec