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رقم الخبر: 183972 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 19:26 الاقسام: دوليات  
أول صدام بين (الكونغرس) وترامب حول العقوبات ضد روسيا

أول صدام بين (الكونغرس) وترامب حول العقوبات ضد روسيا

كشف العضو في لجنة شؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، عن إمكانية حصول أول صدام بين (الكونغرس) والرئيس المنتخب دونالد ترامب، في حال أراد رفع العقوبات عن روسيا.

وأكد شيف في حديث لقناة (ABC) التلفزيونية، أن موقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي في (الكونغرس) سيكون مع تشديد العقوبات على روسيا، وقال: نعتقد بأنه يجب أن نعمل المزيد. ولا نعتقد بأن الخطوات التي تم اتخاذها كافية للجم روسيا، وسترون أن الحزبين في الكونغرس سيؤيدان بجدية تشديد العقوبات.
وأوضح شيف أن ترامب سيواجه (ردة فعل حازمة) من (الكونغرس) إذا قرر رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس باراك أوباما ضد روسيا، مضيفاً: أنا على قناعة بأنها ستكون لصالح تشديد العقوبات ضد روسيا.
كما انتقد النائب الأمريكي، ترامب بسبب تشكيكه في استنتاجات الاستخبارات الأمريكية بشأن ضلوع روسيا في الهجمات الالكترونية ضد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه على ترامب أن يثق بالاستخبارات الأمريكية.
وكان شون سبايسر، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق الأحد، أن ترامب ينوي القيام بـ (أمور مهمة عدة) فور تسلّمه سلطاته في البيت الأبيض. ومن بينها إصدار مراسيم رئاسية تنقض قرارات سبق أن اتخذتها إدارة باراك أوباما.
ويتسلم ترامب مهامه الرئاسية رسميا في العشرين من الشهر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة باراك أوباما أعلنت الخميس الماضي ان 35 دبلوماسيا روسيا هم أشخاص غير مرغوب فيهم في الولايات المتحدة، وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة أراضي البلاد.
ويزعم البيت الأبيض أن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، واتهمت الأجهزة الأمنية الأمريكية روسيا بشن هجمات إلكترونية ضد الحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية الأمريكية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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