وفي تصريح له اليوم الإثنين اشار قاسمي إلى ازدياد العمليات الإرهابية في المنطقة خلال الأيام الأخيرة وخاصة في العراق معتبراً إن هذه العمليات الإرهابية هي رد فعل من جانب الارهابيين التكفيريين على الهزائم الكبيرة التي منيوا بها خلال الأسابيع الماضية من جهه وبسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى أدعياء مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم من جهه اخرى.

واعرب عن أمله بأن تثمر الجهود السياسية خلال العام الجديد عن توافق جماعي لخوض مواجهة حقيقية مع الإرهاب.

وأعرب عن أسفه الشديد لمقتل وجرح العمال والمواطنين العراقيين خلال التفجيرات التي استهدفت بغداد اليوم معرباً عن تعازيه للحكومة والشعب العراقي بهذه الفاجعة الأليمة.