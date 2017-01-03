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رقم الخبر: 183971 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 19:21 الاقسام: محليات  
الخارجية الايرانية تندد بشدة بالتفجير الإرهابي في مدينة الصدر ببغداد

الخارجية الايرانية تندد بشدة بالتفجير الإرهابي في مدينة الصدر ببغداد

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي بشدة التفجيرات التي وقعت اليوم الإثنين في مدينة الصدر ووسط العاصمة العراقيه بغداد والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من العمال والمواطنين العراقيين الأبرياء.

وفي تصريح له اليوم الإثنين اشار قاسمي إلى ازدياد العمليات الإرهابية في المنطقة خلال الأيام الأخيرة وخاصة في العراق معتبراً إن هذه العمليات الإرهابية هي رد فعل من جانب الارهابيين التكفيريين على الهزائم الكبيرة التي منيوا بها خلال الأسابيع الماضية من جهه وبسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى أدعياء مكافحة الإرهاب في المنطقة والعالم من جهه اخرى.
واعرب عن أمله بأن تثمر الجهود السياسية خلال العام الجديد عن توافق جماعي لخوض مواجهة حقيقية مع الإرهاب.
وأعرب عن أسفه الشديد لمقتل وجرح العمال والمواطنين العراقيين خلال التفجيرات التي استهدفت بغداد اليوم معرباً عن تعازيه للحكومة والشعب العراقي بهذه الفاجعة الأليمة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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