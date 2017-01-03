التقى رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي في طهران، عصر الاثنين، قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (دام ظله).

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والامنية في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

واكد السيد المالكي ان العراق وشعبه استطاع ان يسقط مؤامرة داعش، واليوم يقف الجميع على مقربة من تحرير محافظة نينوى والقضاء على تلك العصابة المنحرفة، معتبرا ان هزيمة عصابات داعش الارهابية في العراق وسوريا ستمثل نهاية للمشروع التكفيري في المنطقة.

واشاد رئيس ائتلاف دولة القانون بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الداعمة للعراق بحربه ضد الارهاب، موضحا ان الشعب العراقي يثمن تلك المواقف ويعتز بها.

من جانبه اشاد الامام الخامنئي بالدور الذي اضطلع به الشعب العراقي في مواجهة الارهاب، مثمنا مواقف السيد رئيس ائتلاف دولة القانون بقوله: انني اعتقد جازما ان لكم دوراً في تاريخ العراق سوف لن ينسی، مؤكدا على وحدة العراق ارضا وشعبا، ومعربا عن خالص تعازيه للشعب العراقي جراء التفجيرات الاخيرة التي استهدفت عدداً من مدن البلاد.