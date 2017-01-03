بغداد/نافع الكعبي - بحث الرئيس الفرنسي في بغداد، الاثنين، مع نظيره العراقي تطوير التعاون بين بلديهما لمحاربة الإرهاب وتطورات الاوضاع الأمنية والسياسية واعادة الاعمار في العراق وتدريب القوات العراقية، كما ناقش مع العبادي تطوير التعاون. وبالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي للعراق، هزت العاصمة بغداد، تفجيرات ارهابية بسيارات مفخخة، أسفرت عن سقوط ضحايا، بين شهيد وجريح، بينما دعا العبادي العراقيين لتوخّي الحيطة والحذر فيما واصلت القوات العراقية، الاثنين، قصفها المكثف على تجمعات داعش في الموصل، فيما تقوم الهندسة العسكرية بتطهير الأحياء المحررة من الألغام والعبوات الناسفة، في حين أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، الاثنين، أن جهاز مكافحة الإرهاب حرر حي الكرامة الشمالي في الموصل.

وقالت القيادة في بيان: إن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير حي الكرامة الشمالي في الساحل الأيسر من الموصل، وتم رفع العلم فوق مباني الحي وتكبيد العدو خسائر فادحة.

وأكد مصدر في القوات العراقية المشتركة، في تصريح صحافي، تعرّض تجمّعات تنظيم (داعش) في الجانب الشرقي للموصل لقصف جوي ومدفعي عنيف، كاشفاً أنّ المرحلة الثانية لمعركة الموصل ستركّز على استرداد جميع مناطق الجانب الشرقي من سيطرة التنظيم، قبل الانتقال للساحل الأيمن في الجهة الغربية للمدينة.

وكانت فرق الهندسة العسكرية التابعة للجيش العراقي، قد نفّذت عمليات تطهير في أحياء السلام والشيماء وسومر، والتي أعلنت القوات العراقية عن تحريرها، الأحد، بحسب المصدر، لافتاً إلى وجود عدد كبير من الألغام والعبوات الناسفة التي يجب إزالتها، لضمان أمن القوات العراقية، والنازحين عند عودتهم.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف الدولي، انه شن هجوما بالمدفعية على موقع لإطلاق قذائف (مورتور)، كان التنظيم يستخدمه لاستهداف القوات العراقية.

وقالت القوات الضاربة المشتركة في بيان: إن الهجوم لم يسفر عن سقوط مدنيين، لكنّه أحدث أضراراً محدودة في بنايتي مدرستين تقعان في موقع قريب من مكان القصف، مضيفة: أنّ التحالف الدولي يبذل جهوداً فوق العادة لحماية المدنيين.

وأشارت إلى مواصلة استهداف تنظيم داعش في أي مكان، وفي أي وقت تكون فيه حياة الشركاء في خطر، وفقاً لقانون الاشتباك المسلح، بحسب البيان.

* الشرطة الإتحادية تطهّر طريق كوكجلي شرق الموصل

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، عن تطهير طريق كوكجلي حي الانتصار شرق الموصل.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت، في بيان: إن قطعات الشرطة الاتحادية طهرت طريق كوكجلي حي الانتصار ورفعت العلم العراقي، مؤكداً مقتل القيادي الارهابي احمد مناتي.

* قائد أميركي رفيع: القوات العراقية بأحسن ظروفها بالموصل

أشاد قائد عسكري أميركي رفيع، بأداء القوات العراقية، مؤكدا أنها تمر بـ (أحسن ظروفها)، فيما لفت الى أنه يتفق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن عملية الموصل تحتاج الى ثلاثة أشهر إضافية لتحقيق الحسم الكامل.

وقال نائب القائد العام لعملية (العزم المتأصل) العميد ريك اوريبي في تصريح أوردته الاسوشيتيدبرس: إن القوات العراقية تمر حالياً بأحسن ظروفها في الموصل وتحقق تقدماً مهماً قربها من تحقيق أهدافها الحالية شرق المدينة، مبينا أن معركة الساحل الأيمن الذي تغلب عليه الأحياء والشوارع الضيقة ستكون مختلفة عن المعركة الجارية حالياً شرق الموصل.

* سلسلة تفجيرات إرهابية بعجلات ملغمة تهز بغداد

الى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مستشفيين شرقي العاصمة، مشيرة الى سقوط عدد من المواطنين بين شهيد ومصاب.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن، في بيان: إن سيارة مفخخة كانت مركونة خلف مستشفى الكندي، قرب شارع فلسطين، شرقي بغداد، انفجرت، ظهر اليوم (الاثنين)، مستهدفة تجمعا للمواطنين.

وأضاف معن أن سيارة مفخخة ثانية كانت مركونة خلف مستشفى الجوادر، في مدينة الصدر، شرقي بغداد، انفجرت، ظهر اليوم (الاثنين)، مستهدفة تجمعاً للمواطنين ايضاً.

واشار معن الى أن الانفجارين أسفرا عن سقوط ضحايا من المدنيين لم يعرف عددهم بعد.

وشهدت مدينة بغداد، امس الاثنين (2 كانون الثاني 2017)، انفجار سيارة مفخخة في ساحة 55 ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، ما اسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين. كما استهدف سيارة اخرى المدنيين في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

هذا وقد تبنى تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن التفجيرات

* شهداء بهجوم لداعش على مفرزة أمنية شمال بعقوبة

في غضون ذلك، أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاثنين، بأن سبعة من مقاتلي الحشد العشائري استشهدوا بهجوم نفذه عناصر من تنظيم (داعش) على نقطة مرابطة أمنية شمال بعقوبة.

* إحباط هجمات لداعش شمال المقدادية

أعلن مسؤول الحشد العشائري لمناطق شمال قضاء المقدادية في ديالى عدنان اللهيبي، عن صد هجمات لتنظيم (داعش) على نقاط أمنية للحشد.

وقال اللهيبي في حديث صحافي: إن مقاتلي الحشد العشائري نجحوا رغم الإمكانيات المتواضعة المتوفرة لديهم من صد هجمات عنيفة لتنظيم داعش على محورين على قريتي البو موسى واللهيب (10كم شمال قضاء المقدادية 35كم شمال شرق بعقوبة) اعتمد خلالها داعش بكثافة على القناصة لاستهداف نقاط الحشد.

وكان رئيس مجلس قضاء المقدادية في محافظة ديالى عدنان التميمي أعلن، الأحد، عن تعرض نقاط أمنية تابعة للحشد العشائري الى هجوم مسلح من قبل تنظيم (داعش) شمال شرق ب‍عقوبة، فيما أكد أن بقاء حوض الزور دون حل أمني جذري يمثل تهديدا لأكثر من 50 قرية محررة.

* البغدادي يوجّه أتباعه بتكثيف هجماتهم بالدول العربية والأجنبية

‎‫أفاد مصدر محلي في نينوى، الاثنين، بأن زعيم (داعش) أبو بكر البغدادي وجه تعليماته الى قادة التنظيم فيما يعرف بمجلس شورى المجاهدين الى تفعيل عمل خلايا التنظيم في الدول العربية والأوربية وتنفيذ هجمات نوعية على تجمعات للمدنيين.‬

‎‫وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن زعيم داعش أبو بكر البغدادي طالب قادة التنظيم من المهاجرين الى إحياء الخلايا التابعة النائمة في الدول العربية وتكثيف الهجمات على المنشآت النفطية والمصالح الأجنبية التابعة للدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم الإرهابي، مبيناً أن البغدادي وجه رسالة الى عناصره في مجلس الشورى الذين لهم صلات بمجاميع تابعة للتنظيم على شن الهجمات النوعية وإيقاع اكبر عدد ممكن من القتلى والخسائر البشرية.‬

وكان مصدر محلي في محافظة نينوى أفاد، الأحد (18 كانون الأول 2016)، بأن تنظيم (داعش) أمر عناصره المهاجرين بالعودة إلى بلدانهم وإعلان (ولايات عربية) هناك تمهيدا لشن هجمات على المقار الحكومية.

* الحشد الشعبي يشارك بصدّ هجوم لداعش غربي الأنبار

اعلن قائد قوات البراق بالحشد الشعبي واثق الفرطوسي، الاحد، أن القوات الأمنية والحشد الشعبي صدوا هجوما لـ (داعش) على مقر عسكري للجيش غربي الانبار.

وقال الفرطوسي في حديث للسومرية نيوز: إن قوة من الجيش العراقي بالفرقة الأولى وبمساندة قوة من الحشد الشعبي تمكنوا من صد هجوم لتنظيم داعش على مقر اللواء الرابع التابع للفرقة الأولى بالجيش في منطقة الكيلو 160كم غرب الرمادي.

وأضاف الفرطوسي: إن الهجوم نفذه داعش بواسطة عجلات تحمل أسلحة وعناصر للتنظيم، وتم التصدي لهم واحباط هجومهم الإرهابي على المقر العسكري، لافتا الى أن عناصر التنظيم لاذوا بالفرار بعد تكبدهم خسائر مادية وبشرية.

* صدّ تعرّض عنيف لداعش على قرية شمال بيجي

أعلن قائممقام بيجي في محافظة صلاح الدين، الاثنين، عن صد تعرض (عنيف) نفذه مسلحين من تنظيم داعش استهدف قرية شمالي القضاء.

وقال محمد الجبوري في حديث صحافي: إن قوات امنية مشتركة صدت تعرضاً عنيفاً لمسلحي تنظيم داعش في قرية محمد الموسى شمالي القضاء،

واشار الجبوري الى أن (المعارك ما تزال مستمرة)، حتى ساعة الادلاء بالتصريح. وفي الأثناء، أفاد مصدر امني في المحافظة، الاثنين، بوصول قوة عسكرية كبيرة مدعومة بطيران الجيش إلى قضاء بيجي شمالي المحافظة لمواجهة تعرضات ينفذها تنظيم (داعش) شمالي القضاء.

* الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش على جبال مكحول

واصلت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، صد تعرض لعصابات داعش الارهابية على جبال مكحول.

وذكر بيان لإعلام الحشد، ان قوات الحشد الشعبي ومنذ فجر أمس الاثنين، واصلت صدها لمحاولات داعش الارهابي قطع الأمداد عن عمليات قادمون يا نينوى من جهة سيطرة الاسمدة باتجاه الشرقاط.

واضاف: إن الحشد صد الهجوم وطهر المنطقة ودمر عددا كبيرا من سيارات وآليات الدواعش.

* العامري بديالى تلبية لدعوة المحافظة بـ (التدخل العاجل)

وصل الأمين العام لمنظمة (بدر) القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، الأحد، إلى محافظة ديالى، وعقد فور وصوله اجتماعاً مع قيادة عمليات دجلة وقادة الحشد الشعبي في المحافظة.

وقال مكتب العامري في بيان: إن الأخير وصل الى ديالى ويعقد اجتماعا موسعا مع قيادة عمليات دجلة وقادة الحشد في المحافظة.

وأكد العامري، وفقاً للبيان، على ضرورة اليقظة والحذر من الخلايا النائمة وتثبيت خطوط الصد من أجل الحفاظ على أمن المحافظة.

وكان ممثل محافظة ديالى في هيئة الحشد الشعبي عدي الخدران دعا، في وقت سابق من الأحد، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري إلى (التدخل العاجل) لضبط الأوضاع الأمنية في منطقة مطيبيجة الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، محذرا من خطورتها على أمن المحافظتين.

* مباحثات الرئيس الفرنسي في بغداد

سياسياً، بحث الرئيس الفرنسي في بغداد الاثنين مع نظيره العراقي تطوير التعاون بين بلديهما لمحاربة الإرهاب وتطورات الاوضاع الأمنية والسياسية واعادة الاعمار في العراق وتدريب القوات العراقية كما ناقش مع العبادي تطوير التعاون.واشاد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاثنين، بدور فرنسا المشاركة ضمن التحالف الدولي ضد (داعش)، فيما اشار الى انه لا توجد قوات دولية على الارض وكل ما يشاع خلاف ذلك كذب.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي عقده الاثنين، مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وحضرته وسائل اعلام: نشيد بدور فرنسا المشاركة ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مبينا ان التحالف الدولي ليس له قوات قتالية على الارض ودوره يقتصر على اسناد القوات العراقية.

واضاف العبادي: إن الحديث عن وجود قوات قتالية دولية على الارض كذبا، مشيرا الى اننا نواجه منظمة ارهابية عالمية، والتعاون الاستخباري مع فرنسا والدول الاخرى امر ضروري للقضاء على مخططاتها الاجرامية.

وتابع العبادي ان العراق يتعاون مع الدول الصديقة لتوفير المعلومات الاستخبارية حول وجود الارهابيين في بلدانهم.

من جانبه، اكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الاثنين، ان القضاء على داعش بالموصل يستغرق اسابيع وليس سنوات، فيما اشار الى ان التنظيم يتراجع امام القوات العراقية ونهايته قريبة.

وقال هولاند في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، وحضرته السومرية نيوز: اعبر عن تضامن فرنسا مع الشعب العراقي في الحرب على الارهاب، واهنئ العراقيين بانتصارات الموصل، مبينا ان القضاء على داعش بالموصل يستغرق اسابيع وليس سنوات، وسوف نرى نهايته قريبا.

واضاف هولاند: إن داعش يتراجع امام القوات العراقية، مبديا دعمه لـ (القوات العسكرية في تحرير الموصل وتوفير سبل حماية المدنيين في مناطق العمليات).

وتابع هولاند: اتفقنا مع القيادة العراقية على ان يكون المقاتلون على الارض من العراقيين حصرا.

ووصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الى العراق، صباح الاثنين، في زيارة للاطلاع على سير الحرب ضد (الإرهاب).





