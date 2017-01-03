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رقم الخبر: 183968 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 18:43 الاقسام: عربيات  
وفاة المطران كبوجي في منفاه بإيطاليا.. مسيرة حافلة بالنضال من أجل فلسطين

وفاة المطران كبوجي في منفاه بإيطاليا.. مسيرة حافلة بالنضال من أجل فلسطين

توفي المطران هيلاريون كبوجي، مطران القدس والنائب البطريركي العام للقدس، في المنفى بالعاصمة الإيطالية روما، الأحد عن عمر يناهز 94 عاماً بعد مسيرة حافلة بالمواقف الوطنية.

والمطران كبوجي من مواليد مدينة حلب عام 1922 وأصبح مطراناً لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس عام 1965.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المطران كبوجي في العام 1974 وحكمت عليه بالسجن 12 عاماً بتهمة دعم المقاومة، لكنها أفرجت عنه بعد 4 سنوات بضغط من الفاتيكان، وقامت بنفيه من فلسطين المحتلة عام 1978 إلى روما.
ورغم النفي والإبعاد واصل المطران كبوجي نضاله من أجل الشعب الفلسطيني وشارك في العام 2009 في أسطول الحرية لإغاثة أهالي غزة المحاصرين التي أوقفتها سلطات الاحتلال وصادرت كل ما فيها وطردت الناشطين إلى لبنان.. كما شارك في أسطول الحرية على متن سفينة مافي مرمرة عام 2010.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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