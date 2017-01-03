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رقم الخبر: 183967 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 18:40 الاقسام: عربيات  
إصابة 6 أشخاص بتفجير استهدف مسجداً للشيعة غرب افغانستان

إصابة 6 أشخاص بتفجير استهدف مسجداً للشيعة غرب افغانستان

أعلن مسؤول أفغاني إصابة 6 أشخاص جراء تفجير قنبلة في مسجد للمسلمين الشيعة، بولاية هرات غربي أفغانستان.

وقال جيلاني فهراد، المتحدث باسم والي هرات في تصريحات للأناضول: إن الحادث وقع عقب صلاة المغرب يوم الأحد، من خلال تفجير قنبلة وضعت في وقت سابق في محراب المسجد الذي يرتاده المسلمون الشيعة (الهزارة).

وأضاف فهراد أن التفجير أدى إلى إصابة 6 أشخاص، جراح أحدهم خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، حتى الساعة 06.00 (تغ)، إلا أن هجمات تنظيم (داعش) الإرهابي، خاصة التي تستهدف الشيعة، شهدت زيادة كبيرة خلال العامين الماضيين في البلاد.

وقتل 27 شخصا قبل شهر ونصف، في هجوم على مسجد (بحر العلوم) الذي يرتاده المسلمون الشيعة الهزارة في العاصمة الأفغانية كابول.

جدير بالذكر أن (الهزارة) هم مسلمون شيعة على المذهب الإثني عشري يعيشون وسط أفغانستان ويتحدثون باللغة الفارسية، ويقدر عددهم بنحو 3 ملايين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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