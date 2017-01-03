أعلن ذلك الامين العام لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية امير حسين عبداللهيان في تصريح للصحفيين يوم الاحد. ومن المقرر ان يعقد هذا المؤتمر في طهران بعد نحو شهرين، في سياق الجهود المبذولة لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني.



