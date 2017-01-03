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رقم الخبر: 183966 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 18:16 الاقسام: محليات  
النائب جلالي متحدثا باسم المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية

النائب جلالي متحدثا باسم المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية

سيتولى النائب في مجلس الشورى الاسلامي الايراني كاظم جلالي مهمة المتحدث باسم المؤتمر السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

أعلن ذلك الامين العام لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية امير حسين عبداللهيان في تصريح للصحفيين يوم الاحد. ومن المقرر ان يعقد هذا المؤتمر في طهران بعد نحو شهرين، في سياق الجهود المبذولة لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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