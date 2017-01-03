وفيما اعرب عن اسفه لمقتل وجرح عدد من ابناء الشعب التركي في الهجوم الارهابي الذي حدث في مدينة اسطنبول يوم السبت، شدد النائب في البرلمان الايراني ان هذه الممارسات الوحشية والارهابية التي تستهدف ارواح واموال الشعب التركي الاعزل مدانة بشدة.

واعرب فرهنكي عن أمله بأن يتوصل هذا البلد الكبير والجار، الى نتائج صحيحة على صعيد السياسة الخارجية تتفق وخطوات الدول اليقظة والشفافة، بهدف تأسيس اتحاد اقليمي مناسب في هذه المنطقة الحساسة من العالم.

وفي جانب آخر من تصريحاته، نوّه البرلماني الايراني الى محادثات وزراء الدفاع الايراني والتركي والسوري في موسكو؛ مؤكدا ان هذه المحادثات تأتي ضمن الاجراءات الايجابية والمفيدة في منطقة الشرق الاوسط.



