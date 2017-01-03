وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الشيخ محمد جعفر منتظري أكد في اللقاء على أهمية تطوير البنى التحتية الاقتصادية وتحقيق تنمية فاعلة ولا سيما في مجال الاقتصاد المقاوم، موضحاً أن القوانين والتشريعات وضعت لخدمة وتنظيم جميع المجالات وستواكب كل ما يحتاجه الاقتصاد.

واعتبر منتظري أن الاقتصاد في المجتمع أما له دور مؤسس أو هدام، وقال إن الاقتصاد المبني على أسس علمية يفتح أبواب الحياة، فيما إذا وقع الاقتصاد في يد قليلي الخبرة فانه يهدم المجتمع.

وأشار منتظري الى خطر الفساد الاقتصادي معتبرا ان الفساد برغم عدم انتشاره يهدد البلاد، مرجعاً اسبابه إلى فساد آليات العمل وعوامل اجتماعية، مشدداً على تصدي القانون وأجهزته المختصة لجميع أنواع الفساد وملاحقة منتهكي القوانين، مهيباً بالجميع الاعلام عن مكامن الفساد وتولي ذوي الأمور متابعة الأمر.



