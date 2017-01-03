وثمّن اراكي، في كلمة القاها يوم الاحد في مدينة قم المقدسة خلال مراسم تكريم الذكرى السنوية الاولى لإستشهاد العالم الديني آية الله الشيخ نمر باقر النمر الذي اعدمه النظام السعودي الظالم، صمود الشعب البحريني في مواجهة قوى الاستكبار العالمي واضطهاد النظامين البحريني والسعودي.

وقال ان السلطات البحرينية عجزت عن مواجهة عالم الدين آية الله الشيخ عيسى قاسم بفضل جهاد الشعب البحريني وهو مايتطلب الثبات على روح المقاومة في مختلف البلدان.

واعتبر التمسك بالصبر والثبات مهما في زعزعة الظلم والظالمين، مؤكدا على ضرورة ثبات ومقاومة شعوب البحرين واليمن والبلدان الاخرى في مواجهة الطواغيت والظالمين والتمسك بالتعاليم الالهية.

