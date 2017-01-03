أعلن مساعد الشؤون الدولية لمقر مكافحة المخدرات العميد اسدالله هادي نجاد أعلن اننا نراقب الحدود الإيرانية الافغانية بشكل كامل للحيلولة دون تهريب المخدرات إلى البلاد مؤكدا إستحالة عبور أي شحنة مخدرات من هذه الحدود.

وتوقع لجوء المهربين إلى الممرات البحرية بعد غلق الممرات البرية مشددا على أنهم سوف يفشلون في ذلك أيضا بفضل التدابير المتخذة في هذا الصدد. وأكد المسؤول على أن ايران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تكافح بشكل جاد ظاهرة المخدرات المشؤومة.



