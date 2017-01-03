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رقم الخبر: 183962 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 18:00 الاقسام: محليات  
مسؤول إيراني: نراقب الحدود الشرقية للحيلولة دون تهريب المخدرات الى البلاد

مسؤول إيراني: نراقب الحدود الشرقية للحيلولة دون تهريب المخدرات الى البلاد

أعلن مساعد الشؤون الدولية لمقر مكافحة المخدرات العميد اسدالله هادي نجاد أعلن اننا نراقب الحدود الإيرانية الافغانية بشكل كامل للحيلولة دون تهريب المخدرات إلى البلاد مؤكدا إستحالة عبور أي شحنة مخدرات من هذه الحدود.

وتوقع لجوء المهربين إلى الممرات البحرية بعد غلق الممرات البرية مشددا على أنهم سوف يفشلون في ذلك أيضا بفضل التدابير المتخذة في هذا الصدد. وأكد المسؤول على أن ايران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تكافح بشكل جاد ظاهرة المخدرات المشؤومة.

 

 
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