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رقم الخبر: 183961 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: محليات  
جنتي: الأعداء لم يتخلوا عن عدائهم لإيران

جنتي: الأعداء لم يتخلوا عن عدائهم لإيران

قال رئيس مجلس خبراء القيادة ان الاعداء لا يقفون مكتوفي الايدي وأنهم لا يكفون عن عدائهم للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه الشيخ جنتي خلال مراسم تكريم قوات التعبئة في جزيرة كيش الواقعة في مياه الخليج الفارسي الى أن البعض لا يزال يعتقد بانه يمكن اقامة علاقات الصداقة مع الأعداء وان هؤلاء غير مقتنعين بأن اميركا عدوة الجمهورية الاسلامية.
واشار الى دعوات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حول ضرورة ان تكون البلاد ثورية وأن تكون كافة مؤسساتها وأجهزتها ومرافقها ثورية، وشدد على أن السبيل الوحيد للحفاظ على هذه الثورة والبلاد هو ثوريتها.
كما أكد بأن الثورة ما كانت لتبقى لولا التضحيات الجسام التي قدمت من أجلها، مشيرا بأن الذين قدموا هذه التضحيات هم الثوريون وابناء هذه الثورة وليس سواهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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