أغلقت بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية تعاملات يوم الاثنين، على ارتفاع مؤشرها العام 72 نقطة الى مستوى 78968.

وتجاوزت قيمة التداولات 1.35 تريليون ريال (الدولار=34 الف ريال)، عبر بيع 767 مليون سهم وورقة مالية توزعت على 94 الفا و680 صفقة.

وتلقى المؤشر العام دعما من اسهم "خليج فارس القابضة" للبتروكيماويات 98 نقطة و"ايران للاتصالات" 62 نقطة و"خراسان" للصلب 42 نقطة.

فيما ضغطت على المؤشر اسهم "سايبا" للسيارات 190 نقطة و"تأمين" للاستثمار النفطي والبتروكيماوي والغازي 23 نقطة و"ايران ارقام" لتقينة المعلومات 21 نقطة.

وبالسوق الثانوي لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر"آيفكس" عند مستوى 852 نقطة.