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رقم الخبر: 183958 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 17:52 الاقسام: دوليات  
280 قتيلا بحوادث سير خلال 4 أيام في تايلند

280 قتيلا بحوادث سير خلال 4 أيام في تايلند

لقي 280 شخصا مصرعهم في تايلاند خلال الأربعة أيام الأولى من عطلة رأس السنة بسبب حوادث السير في البلاد.

وتمتد عطلة رأس السنة في تايلاند من 29 الشهر المنصرم حتى يوم الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني الجاري، ويعتبر أسبوع عطلة رأس السنة من أخطر الأسابيع بالإضافة إلى أسبوع الاحتفالات برأس السنة التايلاندية في شهر أبريل/نيسان كل عام. وعادة ما يتناول التايلانديون المشروبات الروحية بشراهة في الأعياد وهم يسوقون السيارات.

وقد توفي 81 شخصا وأُصيب 778 آخرون يوم الأحد الماضي وحده.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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